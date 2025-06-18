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瀚亞：第3季看好美歐印台股市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球股市第3季展望。(資料來源：瀚亞投信)
全球股市第3季展望。(資料來源：瀚亞投信)

受關稅政策不確定性影響，資金今年以來流向美國以外地區，歐亞與新興股市表現遠優於美股。瀚亞投信表示，新興市場目前估值處於相對低檔，加上美元偏弱，有望帶來助力，投資機會浮現；而美股今年表現雖然落後，但美國大型科技股的獲利成長一枝獨秀，仍是投資成長股的最佳選擇。

瀚亞投信發布第3季全球股市展望，看好美國、歐洲、台灣與印度股票市場。瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，先前川普的互惠關稅政策衝擊市場信心，但隨著與各國協商進展與策略彈性調整，美國有效稅率雖將增至16%，但仍遠低於先前悲觀預期，進而帶動投資人上修景氣預估，並調升美股本益比區間。

隨著「美國例外論」的消失，全球資金重新配置資產分布。尤其在美國貿易政策不確定性下，資金不再僅追逐美國資產，評價偏低的歐洲股市在美股震盪期間表現相對穩健，成為資金停泊的去處。

印度股票上漲動能強勁，基本面轉佳，有利下半年行情。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度基本面亮眼，且當地通膨數據明顯回穩，印度儲備銀行6月再次降息，為今年第三度降息，市場看好印度短中期經濟前景，樂觀情緒推升NIFTY 50指數重回25,000點大關。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，台廠上半年營運呈現「淡季不淡」現象，下半年則可能出現「旺季不旺」的情況，但AI類股仍具表現空間。AI伺服器GB平台對台系供應鏈已進入明顯實質階段，看好先進製程晶圓代工、電源、CCLF、散熱、ODM等族群；同時也持續看好AI邊緣應用，如PC品牌、原物料、記憶體與遊戲等。

姚宗宏指出，關稅實質影響將於第3季開始反映，加上半導體與電子產品課稅政策尚未明朗，恐壓抑台灣金融市場表現。研判大盤指數評價處於中性水準，以本益比15至17倍估算，第3季區間落在19,500至22,500點。

美國 印度

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