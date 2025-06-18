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全體證券商5月稅後淨利70.40億元、月增456%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所統計，2025年5月全體證券商稅後淨利70.40億元，較4月成長57.76億元，約456.96%。累計今年前五月全體證券商稅後淨利219.90億元，較去年同期衰退196.40億元，約47.18%。

證交所表示，5月大盤總成交值約6.701兆元，較4月增加8.68%，使證券商經紀手續費收入較4月成長；5月自營出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較4月成長45.48億元；5月證券商承銷業務淨利亦較4月增加15.65億元。累計今年前五月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；本期自營出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退129.12億元，約104.54%；本期承銷業務淨利亦較去年同期衰退16.98億元，約48.77%。

證券商 證交所

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