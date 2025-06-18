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永豐金證券：降息資金輪動美債、美股下半年有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

AI盛世，相關投資持續增長，支撐美股成功收復4月初川普關稅戰失土。永豐金證券指出，AI多頭方興未艾，美股將展現「Higher for Longer」（長時間維持高檔）潛力。若第3季「川普投顧」發言再度衝擊市場，很可能是最後上車時機，且「泰勒法則」顯示美聯準會（Fed）下半年至少有2碼降息空間，有利美債未來報酬，下半年市場呈資金輪動態勢，有利於投資人長期布局。

為協助投資人聰明投資，永豐金證券攜手今周刊以「邁向AI 全球資本市場展望」為主題，分別在台北、高雄舉辦金融論壇。首場論壇於上周在台北登場，邀請台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒、投資家日報總監孫慶龍、今周刊董事長謝金河及永豐金證券資深策略分析師陳泓睿。透過分享投資觀點分享、專家間深度財管對談，聚焦2025年川普經濟學投資新趨勢，及AI應用拓展下的台股、美股投資策略。

投資人於論壇中分享對川普促美國經濟榮轉衰的擔憂，永豐金證券資深策略分析師陳泓睿則以三大理由看好美股將展現「Higher for Longer」繼續向上走高，分析川普若於第3季干擾市場，就是本波AI多頭派對的最後上車時機。

第一，經濟基本面強勁：關稅政策不致令美國通膨快速惡化，美國穩健的經濟成長將支撐全球對AI投資續增長，且回顧90年代網路泡沫，1995年8月網景IPO跟WIN95上市後，派對持續了四年半。2022年10月CHATGPT問世至今，AI派對僅走了兩年半，仍有表現空間。

第二，據泰勒法則，美國基準利率合理水位3.8％，加上備受美國聯準會關注的核心PCE物價指數目前僅約2.5％，官方利率下限3.5％可維持實質正利率。推估美國聯準會至少有2碼、甚至3碼到4碼降息空間。

第三，美降息有利債券未來報酬，市場資金走輪動格局，投資人可透過多元資產配置，在股債市場中分散風險，並掌握成長機會，就產業而言，健康護理、必須消費與科技產業尤其適合在降息環境下長期布局。

永豐金證券在論壇中也進行反詐騙宣導，提升投資者防詐意識，共同對抗詐騙犯罪，承諾將作為最負責任的證券業者。

美國聯準會 AI

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