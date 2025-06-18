台股上漲145點收22,356點 台積電漲10元收1,055元

台股18日收盤上漲145.14點，終場以22,356.73點作收，成交量3,820.08億元；台積電（2330）收盤價1,055元，上漲10元，漲幅0.96%。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華城（1519）、晟銘電（3013）、勤誠（8210）、新日興（3376）、環宇-KY（4991）、國泰金（2882）、華邦電（2344）及億泰（1616）；成交金額大且疲軟者則為：奇鋐（3017）、台光電（2383）、智邦（2345）、富世達（6805）、大量（3167）、緯創（3231）、金像電（2368）、陽明海運（2609）及旺矽（6223）。

第一金投顧表示，以色列、伊朗兩國衝突仍在延燒，雖然現階段戰事並未在出現過大意外擴散情況，不過，美軍是否有進一步動作仍是未知數，目前加權指數維持在高檔震盪，在不確定性沒有排除前，可以先降低持股水位，短線下檔可以月線、半年線附近作為防守支撐；個股部分，未來幾個季度 GB200 相關供應鏈營收表現預期將相對強勁，AI 相關個股表現依舊可期；另外，光通訊升級趨勢不變，股價在此波反彈位階相對偏低，資金也有機會輪漲策動，其他如5月營收表現佳的個股，同樣有機會吸引市場資金關注。