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DDR4暫停報價若玩真的？分析師：這2檔有機會挑戰天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

因三星、美光等國際大廠都傳出停產DDR4的消息，引爆搶貨潮，DDR4現貨價持續飆漲，記憶體族群成為18日的盤面亮點， 分析師坦言，DDR4價格狂飆， 若是廠商真的發出暫停報價的通知書，是否重現2018年時被動元件報價漲股價飆的走勢，看好南亞科（2408）、華邦電（2344）後續漲勢， 另外，晶豪科（3006）、威剛（3260）、十銓（4967）、廣穎（4973）等也值得留意。

DDR4現貨價飆不停，繼13日8Gb、16Gb等規格單日勁揚近8%之後，本周以來價格仍持續飆漲，根據研調機構集邦科技（TrendForce）旗下專業報價網站DRAMeXchange在17日晚盤最新報價，DDR4 16Gb（1G×16）3200現貨價上漲6.32%，均價為9.25美元；DDR4 8Gb（512M×16）3200暴漲8.77%，均價4.441美元。

與13日晚盤的均價比較，DDR4 16Gb （1G×16）3200和DDR4 8Gb（512M×16）3200本周兩個交易日分別飆漲12.8%、16.13%；DDR4 DRAM市場供不應求，短線價格狂飆，傳出台灣最大DDR4供應商、記憶體大廠南亞科通知客戶暫停報價；華邦電也是DDR4主要製造商，也可能跟進「封盤」，不過，南亞科不回應暫停報價傳聞。

DDR4主要供應商暫停報價，業界預估價格漲勢可能持續到年底；在報價飆漲下， 南亞科領軍相關記憶體股上漲，盤中衝上漲停鎖死，成交量居冠；華邦電也爆量大漲；另外，十銓、廣穎也亮燈漲停，威剛漲幅逾半根停板，晶豪科上漲逾7%。

證券分析師張陳浩表示，以蛛網理論來看， 通常是發生在面板、DRAM這種景氣循環的族群上，在市場大好時不斷擴產， 其後再因供需失衡造成價格下跌， 然後再減產， 等到供應不足時價格又會再上漲。

張陳浩以2018年被動元件價格飆漲為例說明，當時因為被動元件報價不斷上漲， 由日本村田Murata率先停止報價，國巨（2327）也跟進，當年國巨股價曾衝上1,310元歷史新高；張陳浩強調，一旦廠商向客戶發出暫停報價的通知書，反而吸引資金搶買，進一步推升股價大漲。

張陳浩說， 這一波DDR4的報價上漲， 起因來自三星、美光減產，供需不平衡下，引來搶貨潮，推升價格上漲，因此，若真的向客戶發出暫停報價通知書，是否會重現當年被動元件一波大漲的攻勢，是值得關注的重點，他強調，若南亞科、華邦電真的發出暫停報價通知書，宣布封盤的情況下，股價有機會再挑戰歷史新高。

此外，張陳浩認為，除了製造商之外，通路商的威剛、十銓、廣穎，驅動IC設計的晶豪科也值得留意。

華邦電 南亞科

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