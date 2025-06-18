川普關稅變數未解 台股震盪中尋找中小股布局契機
儘管政策不確定性高，台新台灣中小基金經理人沈建宏指出，聯準會（Fed）對2025年降息仍未明朗，但融資水位明顯回落，加上3～5月企業營收向上可期，拉回仍是布局機會，建議聚焦基本面佳、跌深反彈的中小型股。
沈建宏認為，美國聯邦法院裁定川普關稅措施違法，但美國商務部長盧特尼克表態，不會延長對高關稅國家的90天緩衝期，引發台股獲利了結賣壓。
此外，短線盤勢變數仍多，包括：一、緩衝期內各國與美國的貿易談判進展；二、聯準會對降息的態度變化；三、企業財報與法說內容；四、美國是否加徵半導體專項稅及其方式與幅度。
他看好的產業包括：AI供應鏈中的軟體、資安、邊緣運算與推理相關類股，高股息族群、光通訊供應鏈、半導體上游材料、關鍵零組件、低軌衛星、機器人及航空等族群。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言