川普關稅變數未解 台股震盪中尋找中小股布局契機

儘管政策不確定性高，台新台灣中小基金經理人沈建宏指出，聯準會（Fed）對2025年降息仍未明朗，但融資水位明顯回落，加上3～5月企業營收向上可期，拉回仍是布局機會，建議聚焦基本面佳、跌深反彈的中小型股。

沈建宏認為，美國聯邦法院裁定川普關稅措施違法，但美國商務部長盧特尼克表態，不會延長對高關稅國家的90天緩衝期，引發台股獲利了結賣壓。

此外，短線盤勢變數仍多，包括：一、緩衝期內各國與美國的貿易談判進展；二、聯準會對降息的態度變化；三、企業財報與法說內容；四、美國是否加徵半導體專項稅及其方式與幅度。

他看好的產業包括：AI供應鏈中的軟體、資安、邊緣運算與推理相關類股，高股息族群、光通訊供應鏈、半導體上游材料、關鍵零組件、低軌衛星、機器人及航空等族群。