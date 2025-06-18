電力荒燒出多頭火花！華城衝刺600元 重電、綠能齊放電

AI發展熱潮席捲全球，加上川普力推製造業回流美國，全球電力基礎建設需求急速升溫，重電與儲能產業躍居市場最急迫剛需產業之一。台積電（2330）董事長魏哲家近日公開表態：「能買的綠電一定買，公司支持碳費，也希望在環保上盡一份心力」，更為綠電與能源轉型題材注入政策信心，吸引資金流向電力概念股。

18日早盤，重電四雄全面點火，華城（1519）強勢放量上攻、一度突破600元整數關卡，領軍士電（1503）漲近2.5%，中興電（1513）、亞力（1514）也各漲逾1.5%；利多題材同步擴散至綠能環保族群，熙特爾-創（7740）強彈逾6%，泓德能源（6873）、雲豹能源（6869）等股聯袂走強，掀起能源轉型的多點共振行情。

其中，華城成為市場焦點。受惠美國AI數據中心建設加速，國際客戶急單不斷湧入，甚至罕見開出「趕工獎金」條件，要求交期縮短一半、兩年內交貨，顯示全球電力設備供應吃緊。隨著急單比重提升，華城毛利率可望攀升，獲利動能同步向上。

華城的外銷動能亦持續強勁，去年外銷比重達45%，今年有望突破50%，其中近四成出口美國。更奪下德州「星門計畫」（Stargate Project）20億元變壓器大單，成為首家打入該專案的台灣廠商，訂單已滿載至2028年，穩坐國內重電外銷領頭羊地位。

另一方面，剛於16日從興櫃轉創新板上市的儲能廠熙特爾新能源，在股價連兩日回檔後，18日早盤強彈逾6%，企圖收復短期均線。公司主營電池製造、智慧EMS平台、EPC工程與維運服務四大核心業務，隨著工商儲能需求快速擴張，營運結構加速升級。高層指出，EMS平台與維運服務量體持續放大，將驅動未來營收穩健成長，為能源轉型浪潮中的新勢力。