川普醫改等政策 法人評估保瑞有利

美國總統川普的醫改與藥品關稅政策，推動當地產業重組，隨FDA監管轉向開放、資金回流美國本土，加上AI助攻研發，醫療產業投資正迎來結構性契機，同時，川普擬對進口藥品課徵20%~25%關稅，市場評估，將有利保瑞（6472）營運表現。

法人機構表示，美國擬議政策包括「藥品福利管理（PBM）」體系改革，目的是降低新藥的市場准入門檻，對缺乏現有通路優勢的小型創新藥企構成利多。對進口藥品課徵20%至25%關稅的提案，可能衝擊對進口依賴度高的中大型藥廠，但也加速全球醫藥供應鏈重組，超過七成的企業已開始尋求替代中國大陸CDMO的方案。監管方面，FDA對藥品審批採取更積極開放的態度。

其中，保瑞受惠CDMO與藥品進口關稅，美國產能明尼蘇達州Plymouth廠區調整已於今年第1季完成，淘汰15項產品，預期第3季出售，屆時將有業外收益認列。Maple Grove廠區分階段共數千萬美元投資計畫，擴建口服固體製劑與無菌製劑能力；馬里蘭無菌針劑廠Flex Pro快速線預計第3季上線量產。

此外，看好保瑞今年成長動能來自既有規模自身成長，可望成為全球前十大CDMO廠，目前併購策略不變，不排除再併購針劑廠；旗下子公司泰福（6541）鎖定大分子廠併購案，晨暉也投入相關領域的合作。

CDMO方面，今年第1季已簽署20個新分子項目，產能調整包括關閉USL的Plymouths工廠，Maple Grove CDMO業務將於3月開始；Baltimore工廠的注射劑產線將於第3季上線。商業業務方面，Vigafide系列產品將申請擴大適用範圍到結節性硬化症市場，潛力巨大。

且在與Upsher-Smith、Pyros等團隊整合後，預計今年底向美國FDA送件首個自主研發的嬰兒期嚴重肌痙攣性癲癇505(b)(2) Stiripentol，加速進軍罕病市場。由於今年Specialty Pharma的銷售為主要動能，KCl有新產品，再加上未來還有GLP-1的營收加入，分析師看好保瑞今、明年營運將維持成長。