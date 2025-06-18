快訊

NG觀念害你更痛！破解5大常見頭痛迷思：正確認識助有效緩解

80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：7月底上路

5年前鑽石公主號染疫成海上孤島 工程師突發奇想神救援

台股開盤下跌75點 台積電開低5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股18日開盤指數下跌75.76點，開盤指數為22,135.83點。台積電（2330）開盤價1,040元，下跌5元。

群益投顧表示，短線盤勢估計持續年線上下來回震盪機率偏高。但須留意美國聯準會政策與中東戰事，可能放大川普政策風險的擔憂。現階段須關注，包括聯準會利率決策釋放什麼訊息，與以、伊戰事無法排除導致能源危機下，該事件的後續發展。近兩個交易日安控股表現強勢，一定程度折射出6至8月除權息旺季，籌碼軋空對股價挹注。惟籌碼挹注強勢股，應檢視對應評價，留意量價變化，避免過度追高，善設停損停利應對。盤勢高檔震盪震盪，資金投機氛圍偏濃，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.台積擴大資本支出，設備廠受益─台積電董事長魏哲家在股東會表示，台積電2025年在AI需求驅動下，營運持續強勁成長，並透過擴大資本支出、推進先進製程與全球布局，鞏固其在半導體產業的領導地位，預計2025年資本支出將達到380億至420億美元，創歷史新高。

2.再生晶圓相關─全球半導體產業加速邁向先進製程，近年以日本再生晶圓龍頭RS Technologies為首積極擴產，第1季財報顯示再生晶圓年增高達26.4%，顯示市場需求熱絡，台廠的昇陽半（8028）、中砂（1560）、辛耘（3583）擴廠成長力道亦強勁。

周二（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,215.8點，下跌299.3點、跌幅0.7%；S&P500指數下跌0.84%；那斯達克指數下跌0.91%；費半指數下跌0.83%。台積電ADR跌0.83%，收在213.90美元，較台北交易溢價20.8%。

美國軍方正在向中東地區調動戰機，投資人憂心美國捲入衝突，美國經濟數據疲軟也削弱了市場信心 。有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）收在21.6點，是5月23日以來最高收盤水準。有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）收在21.6點，是5月23日以來最高收盤水準。

三大法人周二集中市場合計買超43.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超62.1億元，投信買超83.1億元，自營商（自行買賣）賣超20.3億元，自營商（避險）賣超81.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,135口至864口，其中，外資淨空單增加365口至41,401口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,377口至664口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.94上升至1.01。VIX指數上升0.2至24.96。外資台指期買權淨金額-1.21億元 ; 賣權淨金額-0.09億元。整體選擇權籌碼面中性。

美國聯準會 台積電

延伸閱讀

挑戰台積電？華為新專利「四晶片封裝」下一代AI晶片昇騰910D

大摩看好台積電…目標價1,288元 揭祕股價飆升原因

投顧：大盤第4季衝25,000

半導體三強 進擊面板級封裝…引爆新一波搶單大戰

相關新聞

台股開盤下跌75點 台積電開低5元

台股18日開盤指數下跌75.76點，開盤指數為22,135.83點。台積電（2330）開盤價1,040元，下跌5元。

大摩看好台積電…目標價1,288元 揭祕股價飆升原因

摩根士丹利（大摩）指出，儘管匯率升值使科技股毛利承壓，不過台積電由於AI需求依舊強勁，加上2026年晶圓報價有望上漲，將...

就市論勢／航空、資產、遊戲 防禦力強

5月盤勢延續前月反彈走勢，資本市場漸熟悉川普TACO交易模式，川普對中談判，美國非法移民抗議，烏克蘭空襲俄羅斯等皆未影響此波強彈軋空走勢，顯示資金籌碼面的強勢。

投顧：大盤第4季衝25,000

凱基、群益金鼎、華南永昌等三大券商昨（17）日不約而同舉辦投資展望相關活動，旗下投顧均提出對台股最新看法，當中以群益投顧...

華南永昌證財經講座 回響熱

華南永昌證券昨（17）日舉辦「半導體新趨勢×健康新話題」財經講座，吸引數百位關注財經與健康議題的投資人踴躍參與。

創新板法說會 三連發

臺灣證券交易所為深化創新板企業與市場的連結，將於23日、25日及27日舉辦創新板公司法人說明會，邀請鈺寶-創（3150）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。