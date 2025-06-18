台股開盤下跌75點 台積電開低5元

台股18日開盤指數下跌75.76點，開盤指數為22,135.83點。台積電（2330）開盤價1,040元，下跌5元。

群益投顧表示，短線盤勢估計持續年線上下來回震盪機率偏高。但須留意美國聯準會政策與中東戰事，可能放大川普政策風險的擔憂。現階段須關注，包括聯準會利率決策釋放什麼訊息，與以、伊戰事無法排除導致能源危機下，該事件的後續發展。近兩個交易日安控股表現強勢，一定程度折射出6至8月除權息旺季，籌碼軋空對股價挹注。惟籌碼挹注強勢股，應檢視對應評價，留意量價變化，避免過度追高，善設停損停利應對。盤勢高檔震盪震盪，資金投機氛圍偏濃，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.台積擴大資本支出，設備廠受益─台積電董事長魏哲家在股東會表示，台積電2025年在AI需求驅動下，營運持續強勁成長，並透過擴大資本支出、推進先進製程與全球布局，鞏固其在半導體產業的領導地位，預計2025年資本支出將達到380億至420億美元，創歷史新高。

2.再生晶圓相關─全球半導體產業加速邁向先進製程，近年以日本再生晶圓龍頭RS Technologies為首積極擴產，第1季財報顯示再生晶圓年增高達26.4%，顯示市場需求熱絡，台廠的昇陽半（8028）、中砂（1560）、辛耘（3583）擴廠成長力道亦強勁。

周二（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,215.8點，下跌299.3點、跌幅0.7%；S&P500指數下跌0.84%；那斯達克指數下跌0.91%；費半指數下跌0.83%。台積電ADR跌0.83%，收在213.90美元，較台北交易溢價20.8%。

美國軍方正在向中東地區調動戰機，投資人憂心美國捲入衝突，美國經濟數據疲軟也削弱了市場信心 。有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）收在21.6點，是5月23日以來最高收盤水準。有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）收在21.6點，是5月23日以來最高收盤水準。

三大法人周二集中市場合計買超43.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超62.1億元，投信買超83.1億元，自營商（自行買賣）賣超20.3億元，自營商（避險）賣超81.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,135口至864口，其中，外資淨空單增加365口至41,401口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,377口至664口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.94上升至1.01。VIX指數上升0.2至24.96。外資台指期買權淨金額-1.21億元 ; 賣權淨金額-0.09億元。整體選擇權籌碼面中性。