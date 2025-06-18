快訊

NG觀念害你更痛！破解5大常見頭痛迷思：正確認識助有效緩解

80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：7月底上路

5年前鑽石公主號染疫成海上孤島 工程師突發奇想神救援

中東局勢拖累歐美股收黑 投顧：台股應提高風險意識

中央社／ 台北18日電

中東局勢未見緩和，歐美收黑，台股17日漲161.69點，收在22211.59點，投顧分析，面對台股短線漲勢，應提高風險意識，後續要留意美國聯準會（Fed）利率政策與地緣政治後續發展。

以色列與伊朗連日交火，不見戰事緩和跡象，外界擔心美國可能介入這場中東衝突，美股4大指數今天收低。

道瓊工業指數大跌299.29點或0.70%；標普500指數下挫0.84%；那斯達克指數滑落0.91%；費城半導體指數下跌0.83%。

美國總統川普（Donald Trump）提前離開七大工業國（G7）峰會返美，歐股3大指數今天收黑。

台股17日漲161.69點，收在22211.59點，成交值新台幣3622.57億元。三大法人合計買超33.94億元，其中，自營商賣超101.78億元，投信買超81.59億元，外資及陸資買超54.13億元。

投顧分析，短期地緣政治風險仍須提高警覺，市場焦點轉向FOMC利率決議，預期本次利率持續不變，但聯準會對下半年降息兩碼（0.5個百分點）的態度是否鬆動，成牽動全球股市的關鍵，若會後聲明偏向鷹派立場，恐壓抑股市表現。

投顧進一步說明，從技術面來看，台股站穩在10日線與月線之上展開漲勢，短線有望挑戰前高並試圖重返年線，但籌碼穩定性下降，後市若見指數衝高伴隨融資大增，應提高風險意識。

美國聯準會 台股

延伸閱讀

投顧：大盤第4季衝25,000

台股上攻…生技、電子喊衝 國際局勢莫測…法人三情境應對

台股主動式ETF績效亮眼 這檔單周漲2.9%居冠

台股ETF換股策略啟動 五檔商品6月調整同步生效

相關新聞

台股開盤下跌75點 台積電開低5元

台股18日開盤指數下跌75.76點，開盤指數為22,135.83點。台積電（2330）開盤價1,040元，下跌5元。

大摩看好台積電…目標價1,288元 揭祕股價飆升原因

摩根士丹利（大摩）指出，儘管匯率升值使科技股毛利承壓，不過台積電由於AI需求依舊強勁，加上2026年晶圓報價有望上漲，將...

就市論勢／航空、資產、遊戲 防禦力強

5月盤勢延續前月反彈走勢，資本市場漸熟悉川普TACO交易模式，川普對中談判，美國非法移民抗議，烏克蘭空襲俄羅斯等皆未影響此波強彈軋空走勢，顯示資金籌碼面的強勢。

投顧：大盤第4季衝25,000

凱基、群益金鼎、華南永昌等三大券商昨（17）日不約而同舉辦投資展望相關活動，旗下投顧均提出對台股最新看法，當中以群益投顧...

華南永昌證財經講座 回響熱

華南永昌證券昨（17）日舉辦「半導體新趨勢×健康新話題」財經講座，吸引數百位關注財經與健康議題的投資人踴躍參與。

創新板法說會 三連發

臺灣證券交易所為深化創新板企業與市場的連結，將於23日、25日及27日舉辦創新板公司法人說明會，邀請鈺寶-創（3150）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。