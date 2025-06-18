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大摩看好台積電…目標價1,288元 揭祕股價飆升原因

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

摩根士丹利（大摩）指出，儘管匯率升值使科技股毛利承壓，不過台積電（2330）由於AI需求依舊強勁，加上2026年晶圓報價有望上漲，將可抵銷台幣升值影響，因此大摩依舊將台積電列為首選，維持「優於大盤」評等，目標價1,288元。

台積電股價過去三個月上漲31%，相較下台股僅上漲27%，大摩半導體分析師詹家鴻說，主要是與英特爾合資、對AI需求等疑慮，及半導體關稅的影響三大問題獲得釋疑。

詹家鴻表示，目前匯率是主要影響因素，因其對台積電毛利率產生重大影響，原先預期2025年下半年毛利率為58%至59%，但現在預估下降至55%至56%。匯率衝擊將使台積電2025與2026年每股稅後純益（EPS）預估數下修6%與12%。

不過歷史上新台幣升值往往伴隨台積電本益比上升與外資持股增加，其中主因資金從匯市轉向股市，加上EPS下修後若股價穩定，將使本益比上升。因此，儘管匯率帶來壓力，仍維持1,288元的目標價不變。

台積電 台幣升值 匯率

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