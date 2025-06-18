台股上攻…生技、電子喊衝 國際局勢莫測…法人三情境應對

以伊戰事利空鈍化，激勵美股周一大漲，台股昨（17）日在市場搶短買盤挺進下開高收高，終場大漲161點、收22,211點，終結連三黑，成交量放大至3,742億元，呈現「價漲量增」的有利格局。

台股昨日在以台積電（2330）為首的半導體股領軍下，盤面上，生技、電子等主流擔綱領攻重責，運輸、電機、紡織等也都走強助攻，吸引多頭人氣；17檔千金股漲跌互見，以康霈*勁揚9.4%最強勢，弘塑下跌3.4%最疲軟。

三大法人昨天共買超台股43.5億元，其中外資買超62.1億元，連二買、累計買超62.3億元；投信買超83.1億元，連三買、累計買超160.3億元；自營商賣超101.7億元，連三賣、累計賣超294.5億元。八大公股行庫則買超19.1億元，由賣轉買。

近來國際局勢詭譎莫測，雖然以伊戰事似有緩和跡象，但美國總統川普突然中斷G7峰會、提前趕回白宮坐鎮，預示將有大事發生，法人圈也擬定三情境應對。

情境一：在「以伊停火」下，油價將開始下跌，聯準會下半年可能降息2至3碼，台股將重返年線，其中，晶圓代工、封測、組裝、機器人、CPO、伺服器等AI供應鏈，將是多頭聚焦點。

情境二：若「以伊戰火持續、但未再擴大」，油價將維持在高檔，聯準會下半年降息約1至2碼，台股在年線、月線之間震盪整理，原物料、海運、災後重建、高現金殖利率股將是主流。

情境三：若「以伊戰火擴大、伊朗封鎖荷姆茲海峽」，油價可能衝破100美元，聯準會下半年可能放緩降息步調，具防禦性質的大型權值股、金融、高現金殖利率股將是焦點。