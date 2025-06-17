中國大陸半導體、製造業投資熱 達明機器人、新代業績按讚

機器人產業需求遇美中關稅戰亂流，全球製造擴張動作自4月起放緩，但中國大陸反因半導體擴張加速，自動化機器人需求一枝獨秀。達明（4585）機器人AI機器視覺解決方案在中國大陸受歡迎，業績年增超過2成，機器人大廠新代（7750）業績也交出年增3成的成績。

證交所董事會17日通過達明機器人及邁科（6831）的上市申請案，達明最快可於第3季底至第4季初轉上市。屆時，興櫃機器人雙雄將暫時僅剩新代科技一家。

達明機器人17日召開股東常會，高階主管會後接受訪問指出，今年首季市場需求尚可，但第2季起明顯感受到美國關稅搖擺帶來的影響，客戶難以評估海外製造據點遷移策略，導致擴張進度推遲，資本支出計畫進入觀望期。當前僅AI伺服器與半導體產業因需求明確、利潤率高，仍持續採購機器手臂。

全球製造分工趨勢明確，但實際上，今年智慧製造對自動化機器手臂的需求仍以中國大陸最為顯著，主因為美國與東南亞製造需求受關稅不確定性影響，歐洲汽車製造景氣不佳。達明與新代今年業績成長重心仍以中國大陸市場為主。

達明今年首季業績年增率達50%，但自4月起營收約維持在1.2億元，轉為月減趨勢，前5月累計營收為7.4億元，年增17.8％。

達明指出，中國大陸市場占今年業績約3成。儘管市場內捲嚴重，競爭對手價格甚至為其的1/2至1/3，但透過地方補貼或募資支持，對手仍積極搶單。達明策略則避開惡性價格競爭，主打整合AI與機器視覺功能的整體解決方案，鎖定重視品質的大型客戶。這些附加功能在中國大陸本土對手產品中多屬加價選項，吸引半導體產業客戶採用，帶動中國大陸市場業績年增逾2成，成為最大市場，其次為歐洲、日本也表現不俗。

在中國大陸市場方面，達明透過與代理商密切合作，提供24小時on-call、4小時內到場維修的服務承諾，強化客戶信任。雖不敢言市占第一，但在高競爭市場中具備高勝率。與中國大陸同業在海外市場競爭時，達明仍保有相對優勢。

達明全球擁有逾100個經銷夥伴，配合製造全球化趨勢，已於歐洲設立荷蘭服務據點，美國則評估中，目前於印第安納州先設立物流與技術Hub，與當地經銷商合作。董事長何世池指出，美國市場規模龐大、成本亦高，未來是否派駐FAE、業務與工程師提供在地服務，將是中長期策略之一。隨台商陸續赴美設廠，長期布局具有必要性。

目前美國市場占達明營收僅4%至5%，但公司看好美國製造將推升機器手臂需求。何世池指出，初期美國製造仍以組裝廠為主，SMT產線對機器手臂需求較高，長期來看高毛利產業導入自動化，機器手臂投資回報期可壓縮至一年內。

新代科技則主力銷售機器手臂與機床控制器系統，中國大陸為其最大市場，受惠中國大陸製造需求強勁，其控制器市占達2成。今年前5月營收達61.82億元，年增30.57%。

面對全球化製造浪潮，新代亦已於土耳其、越南、馬來西亞與印度設立子公司，其中馬來西亞廠預計2026年底完工，2027年起量產，月產能目標500套。