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買盤追追追 台積電盤後再現1,125元高價

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

台積電（2330）股價終止連三黑，17日股價大漲20元收1,045元，成為帶動台股上漲161.69點最大功臣。台積電在最後一盤爆出4,843張大量，盤後鉅額交易也出現3,316張買盤，當中最高一單以1,125元高價成交，共14張，為連續六個交易日盤後出現1,100元以上成交價。

根據證交所資料，17日盤後鉅額交易中，以台積電成交值最高，成交3,316張，總金額34.55億元，平均成交價以1,041.927元，略低於一般交易時間的收盤價。

17日鉅額交易中，比較熱門的個股還有AI概念股的緯創（3231）115元成交1,682張，緯穎（6669）2,420元成交七張；以及台達電（2308）、國巨（2327）等電子股。

群益投顧持續看好台積電和台積電概念股，因隨美中開始接觸談判，這場由川普啟動的關稅貿易戰開始進入新階段。就半導體產業而言，由於川普政府主張美國製造，美國商務部也以貿易擴展法232條針對半導體產業有否影響美國國家安全進行調查，因此政策風險成為投資「新基本面」，投資機會聚焦先進製程、去中化、製程自動化與產能分散受惠股，掌握政策紅利將是布局關鍵。

美國商務部 台積電

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