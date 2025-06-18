就市論勢／航空、資產、遊戲 防禦力強

經濟日報／ 柯鴻旼（群益葛萊美基金經理人）

盤勢分析

5月盤勢延續前月反彈走勢，資本市場漸熟悉川普TACO交易模式，川普對中談判，美國非法移民抗議，烏克蘭空襲俄羅斯等皆未影響此波強彈軋空走勢，顯示資金籌碼面的強勢。

外資從4月積極買超，加上被動式ETF成分股調整等強資金，AI科技高價與權值股再次成為盤面主流。另一方面，台股即將進入除息旺季，填息速度快慢也可觀察強勢盤的延續性。

接下來即將進入第3季，除對等關稅政策發展，還須觀察減稅法案仍否順利通過，且關乎海外投資人的899法案是否有調整，多空訊息交雜，大盤預期仍走大區間盤整格局。

投資建議

川普TACO交易模式已被資本市場熟悉，未來影響程度料呈邊際效應遞減，操作上仍建議保持漲多理性賣，跌深的優質好公司勇敢布局的邏輯。再者，AI族群股價強勢下，市場再次聚焦AI資本支出，資產配置理應保持守中有攻，攻中有守態勢，攻擊面以AI與生技為主，看好AI PCB，CCL與散熱，防守面續著眼高殖利率航空，資產，遊戲，紡織，高爾夫球與銀行型金控股。

川普 AI

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