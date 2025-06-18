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華南永昌證財經講座 回響熱

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華南永昌證券舉辦「半導體新趨勢×健康新話題」財經講座。　華南永昌證券／提供
華南永昌證券舉辦「半導體新趨勢×健康新話題」財經講座。　華南永昌證券／提供

華南永昌證券昨（17）日舉辦「半導體新趨勢×健康新話題」財經講座，吸引數百位關注財經與健康議題的投資人踴躍參與。

講座集結華南金創業投資董事陳子昂、台灣長青連鎖藥局創辦人黃維德、華南永昌證券海外商品部黃大偉等不同領域專家，剖析半導體產業未來走向、稅務規劃策略，並且分享健康新知，幫助投資人在瞬息萬變市場建構具防禦性的投資策略，掌握合法節稅與財富穩健成長。

陳子昂是國內知名半導體趨勢專家，昨以「地緣政治下，展望半導體產業趨勢」為題發表專講。他指出，人工智慧（AI）爆發性成長被視為驅動半導體未來十年關鍵動能，不過全球科技產業已走向「一個世界、兩套系統」格局，雙供應鏈體系正加速成形，尤其在先進製程與成熟製程上，台灣與中國大陸競合態勢日益明顯。

現在正值報稅季節，黃大偉提醒投資人，規劃投資與現金流時應將每年稅負支出納入考量；並建議可靈活運用複委託帳戶結合美股高股息ETF，打造穩定的每周、每月現金流，同時透過合法節稅策略，減輕年度報稅壓力。

講座中，黃大偉亦深度剖析2025年上半年重大投資事件，並運用FCN結構商品與實際案例，協助投資人在擇時與擇機操作之間取得平衡，快速掌握投資節奏。

因應現代人日益重視健康議題，藥師黃維德分享多年來觀察民眾用藥困境的經驗。黃維德在八年前投入「擦的保健品」研發，並與馬偕醫院生醫中心新藥公司合作，成功研發出sPPT經皮吸收技術，目前已廣泛應用於視覺疲勞、關節不適、體重管理與睡眠輔助等領域。

昨天講座反應熱烈，顯示投資人對市場趨勢與健康議題的高度重視。華南永昌證券董事長黃進明表示，未來將持續舉辦多元主題講座，整合「財富×健康」全方位服務，與客戶一同掌握投資新趨勢，邁向穩健致富、健康長青的未來。

董事長 半導體

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