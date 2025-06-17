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大摩：台積電兩大利多因素 抵銷升值匯損

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電。圖／本報系資料照片
台積電。圖／本報系資料照片

摩根士丹利（大摩）於最新報告中提到，台積電（2330）過去由於利空因素解除，股價強勢反彈，雖近日預期即使因匯率影響導致毛利率受壓，不過因AI需求依舊強勁，加上2026年晶圓報價有望上漲，將可抵銷台幣升值帶來的匯損，因此大摩依舊將台積電列為首選，維持「優於大盤」的評等，目標價1,288元。

過去市場對於台積電主要有三大疑慮，大摩指出，近期股東會上台積電釋出消息打消市場疑慮，台積電管理層再次否認與Intel合資的可能性，並且重申AI需求依然非常強勁。至於半導體關稅問題，雖然美國《232條款》尚未有最終結論，但台積電理應獲得豁免。

大摩表示，匯率仍是主要影響因素，因其對台積電毛利率產生重大影響。在股東會上，台積電管理層提出每1%的匯率變動會對毛利率造成約0.4%的影響，因此近期新台幣升值8%至10%，將導致毛利率下滑超過3%。

大摩預期台積電2026年美元營收將年增20%，資本支出則持平維持在400億美元。其中主因下列幾點，一、雲端AI半導體收入預期將年增30%至40%；二、Intel 將 NovaLake 系列CPU與GPU外包給台積電；三、台積電有望掌握中國大陸AI需求；四、因先進製程需求強勁，台積電將全球晶圓美元價格調漲3%至5%，其中美國廠區價格漲幅甚至可能超過10%。

而在資本支出方面，因2奈米需求強勁，台積電將2奈米月產能擴張至9萬片。因此，大摩假設2026年資本支出維持在400億美元，與2025年持平，此規模優於部分買方預期的月產能6萬片。

毛利率 大摩 台積電

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