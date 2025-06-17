獨／吳東進出清新光金4.6萬張持股！關鍵原因曝光

台新金（2887）與新光金（2888）正式合併基準日定於7月24日，屆時原新光金股東將依換股比例轉換成為台新新光金股東。而據公開資訊觀測站統計資料顯示，新光金控創辦人吳東進個人持有的4.67萬張新光金股票，已全數出清；另，吳東進夫人許嫺嫺名下多家公司亦出清或處分近半數新光金持股。據了解，吳東進及親友這波出清的持股約5萬張，市值6至7億元，主要是基於節稅考量。

據公開資訊觀測站最新統計資料顯示，在新光金創辦人吳東進子女吳欣儒、吳昕東接連處分名下新光金持股之後，吳東進原先個人持有46,759張新光金股票，持股比0.264%，也於5月全數出清。

除此之外，吳欣儒現為新光吳火獅文教基金會法人董事代表人，她個人原先名下持有3,630張新光金股票，在4月時已賣出3,530張，剩餘約100張新光金股票，於5月再度處分50張持股，名下剩餘約50張；吳東進夫人許嫺嫺名下宸茂股份有限公司出清30張持股；開閒、閒達、開達三家股份有限公司則賣出持有的二至四成新光金股份；由吳昕東擔任董事的茂宸股份有限公司亦賣四成新光金持股。另外，新光樂活事業股份有限公司同樣出清新光金持股。

據了解，吳東進及親友這波出清的持股約5萬張，市值6至7億元，主要是基於節稅考量，因為合併轉換持股的租稅負擔較重，以及特別股還要鎖三年，所以提前出清。不過據了解，吳東進是出清個人持股為主，法人持股部分，包括新光醫院及新光三越，持股都沒有鬆動。

吳東進從42歲接班以來，包括新壽及新光金持股，從未賣出過一股，一直以來對於新光的股票都是只進不出，這次出清個人持股，親友強調，是因個人節稅考量，並不影響法人股東未來的持股。