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外資終止連2賣加碼54億 敲進反向ETF與金融股

中央社／ 台北17日電
股市示意圖。圖／ingimage
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台股今天漲161.69點，收在22211.59點，外資與投信聯手買超，其中外資及陸資買超新台幣54.13億元，終止連2賣，加碼反向ETF（指數股票型基金）、金融股與記憶體族群。

台股今天盤中最高漲逾280點達22331.69點，權值股及矽光子概念股表現強勢，尾盤台積電大單敲進拉抬，加權指數終場收在22211.59點，上漲161.69點，未能站穩22300點與年線22294點。

自營商今天賣超101.78億元，投信買超81.59億元，外資及陸資買超54.13億元，三大法人合計買超33.94億元。

觀察外資買超標的，以元大台灣50反1買超4.49萬張最多，其次為彰銀2.34萬張；其他入列前10名個股包括華南金、華邦電、南亞科、統一、國泰台灣領袖50、遠東銀、和碩、臺企銀。

投信主要布局金融及航運類股，買超第1名為第一金2.74萬張，其次依序為陽明、長榮、國泰金、富邦金、華航、仁寶、寶成、國產、長華。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，今天台股早盤一度上漲280多點，隨後卻轉弱，主要因為市場不確定因素增加，特別是中東戰局推升油價，進而影響通貨膨脹與美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策，同時也有美元避險需求上升和亞幣升值帶來的壓力。

黎方國指出，另一個干擾大盤的因素，是新台幣兌美元匯率今天盤中一度升抵29.46元，對電子股造成壓力。台積電曾提到，若新台幣升值1%，會造成營業利益率下降0.4個百分點；中小企業因避險能力有限，第2季獲利可能被匯損吃掉1/3。

黎方國說，美國總統川普主張對等關稅，但90天豁免期限前的談判結果未明，目前中國、歐盟和日本態度強硬，市場不安情緒升高。考量企業半年報和關稅戰皆不樂觀，台股上檔壓力重，可能在月線21721點與年線22294點間震盪。

新台幣 台股

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