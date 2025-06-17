華南永昌證券講座回響熱烈 聚焦投資趨勢及健康議題

華南永昌證券6月17日舉辦「半導體新趨勢x健康新話題」財經講座，吸引數百位關注財經與健康議題的投資人踴躍參與。這次講座集結華南金（2880）創業投資董事、半導體趨勢專家陳子昂、台灣長青連鎖藥局創辦人黃維德藥師及華南永昌證券海外商品部黃大偉等三位領域專家，共同剖析半導體產業未來走向、稅務規劃策略，並分享健康新知，幫助投資人在瞬息萬變的市場中建構具防禦性的投資策略，掌握合法節稅與財富穩健成長。

華南金創業投資董事陳子昂以「地緣政治下，展望半導體產業趨勢」為題，深入剖析美中科技戰對全球供應鏈重組所帶來的衝擊與契機。陳子昂指出，全球科技產業已走向「一個世界、兩套系統」的格局，雙供應鏈體系正加速成形，尤其在先進製程與成熟製程上，台灣與中國大陸競合態勢日益明顯。台積電（2330）雖持續主導全球先進製程，但大陸正透過政策扶植與大規模投資，在成熟製程展現強大產能，勢將對台灣相關產業造成壓力。此外，AI的爆發性成長被視為驅動半導體未來十年關鍵動能，從生成式AI、代理式AI到實體AI的發展路徑，正快速推升高效能運算、智慧終端與機器人市場的需求。陳子昂表示，面對地緣政治風險與產能過剩雙重挑戰，企業唯有快速調整策略、強化供應鏈韌性，方能在新一輪全球科技競賽中掌握先機。

現在正值報稅季節，華南永昌證券海外商品部黃大偉提醒投資人，在規劃投資與現金流時應將每年稅負支出納入考量。黃大偉建議可靈活運用複委託帳戶結合美股高股息ETF，打造穩定的每周、每月現金流；同時透過合法節稅策略，減輕年度報稅壓力。講座中，黃大偉亦深度剖析2025年上半年重大投資事件，並運用FCN結構商品與實際案例，協助投資人在擇時與擇機操作之間取得平衡，快速掌握投資節奏。

因應現代人日益重視健康議題，黃維德分享其多年來觀察民眾用藥困境的經驗，黃維德在八年前投入「擦的保健品」研發，並與馬偕醫院生醫中心新藥公司合作，成功研發出sPPT經皮吸收技術，能針對特定部位塗抹，達到快速滲透、吸收、調理，無須吞嚥即可緩解不適。這項技術目前已廣泛應用於視覺疲勞、關節不適、體重管理與睡眠輔助等領域。

現場講座反應熱烈，現場特別安排Q&A搶答環節並贈送精美禮品，獲得與會投資人一致好評，顯示投資人對市場趨勢與健康議題的高度重視。華南永昌證券黃進明董事長表示，未來將持續舉辦多元主題講座，整合「財富 × 健康」全方位服務，與客戶一同掌握投資新趨勢，邁向穩健致富、健康長青的未來。