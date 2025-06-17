凱基證券投資論壇 掌握2025下半年布局聚焦三大關鍵

受到美國總統川普關稅政策反覆影響，台股2025年上半年經歷劇烈波動，全球市場2025下半年是否會再次受到美國關稅衝擊，成為投資人下一波關注焦點。凱基證券6月17日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘與凱基香港首席投資總監梁啟棠三大財經專家，聯手提供全球總體經濟、股市策略分析、大中華區投資展望及資產配置建議，幫助投資人掌握市場趨勢，抓住財富致勝攻略。

凱基投顧董事長朱晏民表示，近期隨著關稅戰緩和，加上AI算力需求快速成長，推動台股回升，但未來關稅戰負面影響將逐漸顯現。儘管美中達成暫時性協議，但在中美競爭大格局下，後續實際談判結果仍存在高度不確定性；此外，川普關稅政策帶來的負面效應已經浮現，將影響經濟成長和通膨壓力，台灣的供應鏈與美國經濟高度相關，台股的獲利展望也可能將下修。

因關稅提前拉貨，下半年消費性產品高機率將旺季不旺，而股票評價已反映市場樂觀情緒重回高檔區，預估在第3季之前，台股可能面臨再次下修的風險，然而適度的修正將有助於第4季指數的回穩反彈，而AI的強勁需求，依然是支撐隔年台股獲利成長的關鍵，尤其是評價適度修正後，年底前將更容易迎來資金的青睞。

針對大中華區投資市場展望，凱基香港首席投資總監梁啟棠指出，中美關係將持續「時鬆時緊」的新常態，中國大陸有機會持續出現「Deepseek時刻」，出現越來越多科技上的突破，美國的動作也將會不斷提升，但無論關稅上的談判結果怎樣，中美關係也將時好時壞，久而久之，市場的反應也將越來越平淡，而考量政策支持產業升級、人工智慧加速發展及宏觀經濟不確定性等多重背景，中、港股市建議增持的類股包含工業、互聯網、原物料、電信及醫療保健等。另外，新加坡市場受到美國貿易政策及大陸經濟復甦等因素影響，政府已下修經濟成長預期，但電子和金融服務等領域的優勢仍在，且預計將有新政策促進創新並穩定房地產市場，整體經濟有望保持穩定，惟近期成長空間有限。

資產配置策略方面，凱基證券財富管理處主管阮建銘以「變局方開展 配置當從容」為主題，提醒投資人聚焦三大變局，包含對等關稅談判、貨幣波動加劇、美國財政疑慮等，下半年市場恐再掀波瀾，建議投資人因應市場波動採用「ACE配置」：A是另類資產（Alternatives），例如布局黃金，抗通膨且抗波動；C為固定收益（Credit Selection），包含以短天期公債及高評等公司債進行鎖利，並透過分散至非美債券，降低單一美元貨幣貶值風險；最後E則是優質股權（Elite Stock），透過平衡配置循環股與防禦股，並可分散投資歐、英、日股，布局較不受關稅影響之內需產業，例如必需消費、公用事業等。

凱基證券為亞太布局最完整的台灣券商，「凱基鑫觀點」整合跨地域優勢，善用集團資源，提供「以客戶為中心」出發的全方位產品、服務及解決方案，同時以領先同業的頂尖AI智能理財服務，幫助客戶策略布局，迎向富足未來。