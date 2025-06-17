群益投顧：第3季電子投資焦點以台積電概念股為主 傳產關注五大族群

群益金融集團6月17日舉辦2025年第3季投資展望說明會，群益投顧指出電子產業投資焦點以台積電（2330）和台積電概念股為主；傳產投資關注五大族群。

隨著美中開始接觸談判，這場由川普啟動的關稅貿易戰開始進入新階段。就半導體產業而言，由於川普政府主張美國製造，美國商務部也以貿易擴展法232條針對半導體產業有否影響美國國家安全進行調查，因此政策風險成為投資「新基本面」，投資機會聚焦先進製程、去中化、製程自動化與產能分散受惠股，掌握政策紅利將是布局關鍵，以台積電和台積電概念股為主。

消費產品中，任天堂於6月5日正式推出Switch 2，首批備貨約700萬台，約為Switch同期間出售274萬台的2.5倍，相關台廠如創惟（6104）、原相（3227）等可望成為受惠亮點。在市場主流的AI題材中，輝達（NVIDIA）近一年來持續認證Cold Plate模組廠商，目前已增至10家。因台灣散熱模組廠商與伺服器ODM廠有長久合作關係，預期GB300 Cold Plate模組供應商仍以台灣業者為主，包括台達電（2308）、奇鋐（3017）等。經歷兩年供過於求，產業景氣陷入谷底的載板產業，欣興（3037）受惠GB200 NVL72 GPU載板與OAM HDI新貢獻、南電（8046）受惠美系網通客戶800G Switch新訂單、景碩（3189）受惠RTX50系列新一代顯卡市占高，三家大廠未來產能填補狀況將是關注重點。

Agentic AI(代理式人工智慧) 則不受關稅及匯率影響，持續穩定發展。過去數年AI產業的發展大多著重於硬體基礎建設的建置，AI產業的成長動能正逐步從基礎模型能力的提升，轉向實際應用的深化與落地，由語意理解與內容生成，逐步邁向自主決策與任務執行的新階段，Agentic AI成為技術演進與應用落地的關鍵節點，透過整合感知、學習、推理與行動能力，Agentic AI能處理更高複雜度與動態性的任務，並廣泛應用於企業營運、醫療分析、自動化流程與智慧決策等領域，商業價值快速浮現。將進步的推理能力加入，可以讓邊緣AI出現新的可能性，加速Agentic AI的進程，小語言模型與邊緣運算會是台灣產業能把握的機會，預期台灣的工業電腦、有軟體開發能力的系統整合資訊服務都是受惠的相關族群。

第3季傳產投資展望：

1.航空觀光餐飲：內需消費增長有利餐飲族群；旺季效應來臨，有利航空觀光族群。重點個股包括長榮航（2618）、華航（2610）、台灣虎航（6757）、王品（2727）、八方雲集（2753）。

2.水資源：台灣不缺水但需要治水，永續是水資源的重要政策，政府已制定多項永續指標，包含自來水供水普及率、汙水處理率以及海水淡化廠等多項目標，政府將持續投入預算以達成目標，重點股包括國統（8936）、雲豹能源（6869）、中鼎（9933）。

3.AI電力需求強勁，重電將重啟漲勢：預期美國電力公司2025年總資本支出持續創高，第一次的中美貿易戰，已經讓中國大陸出口至美國市占率從2015年的40.8%大幅下滑至15.3%，隨著川普持續對大陸加徵30%關稅、大陸產品競爭力下滑，台灣等其他低關稅的非中國大陸地區廠商有望搶占更多市占率。重點股包括華城（1519）、中興電（1513）、富威電力（6994）。

4.航太軍工：台灣拉高國防預算至GDP的3%、2026年後台灣的國防預算重點從過往的戰鬥機轉向無人機、潛艦、通訊產品。重點股包括長榮航太（2645）、豐達科（3004）、晟田（4541）、jpp-KY（5284）、駐龍（4572）、漢翔（2634）。

5.特用化學品隨半導體先進製程成長：隨著半導體產業持續朝向先進製程發展，特用化學品的需求將持續增長，半導體關鍵製程材料為寡占市場，台積電全球擴廠時，台廠有望跟隨台積電切入海外供應鏈。重點股包括新應材（4749）、上品（4770）、台特化（4772）。