快訊

獨／吳東進出清新光金4.6萬張持股 關鍵原因曝光

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

藍白拒出席！國安簡報堅持全程閉門 總統府：柯可以黃國昌不行？

群益投顧：第3季電子投資焦點以台積電概念股為主 傳產關注五大族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金融集團17日舉辦2025年第3季投資展望說明會，群益證總經理李文柱(左三)、群益投顧董事長蔡明彥(左二)、群益投顧總經理范振鴻(左一)、群益證執行副總裁張學菏(右二)、資深副總裁李魁榮（右一）齊聲喊讚。(群益金融集團/提供)
群益金融集團17日舉辦2025年第3季投資展望說明會，群益證總經理李文柱(左三)、群益投顧董事長蔡明彥(左二)、群益投顧總經理范振鴻(左一)、群益證執行副總裁張學菏(右二)、資深副總裁李魁榮（右一）齊聲喊讚。(群益金融集團/提供)

群益金融集團6月17日舉辦2025年第3季投資展望說明會，群益投顧指出電子產業投資焦點以台積電（2330）和台積電概念股為主；傳產投資關注五大族群。

隨著美中開始接觸談判，這場由川普啟動的關稅貿易戰開始進入新階段。就半導體產業而言，由於川普政府主張美國製造，美國商務部也以貿易擴展法232條針對半導體產業有否影響美國國家安全進行調查，因此政策風險成為投資「新基本面」，投資機會聚焦先進製程、去中化、製程自動化與產能分散受惠股，掌握政策紅利將是布局關鍵，以台積電和台積電概念股為主。

消費產品中，任天堂於6月5日正式推出Switch 2，首批備貨約700萬台，約為Switch同期間出售274萬台的2.5倍，相關台廠如創惟（6104）、原相（3227）等可望成為受惠亮點。在市場主流的AI題材中，輝達（NVIDIA）近一年來持續認證Cold Plate模組廠商，目前已增至10家。因台灣散熱模組廠商與伺服器ODM廠有長久合作關係，預期GB300 Cold Plate模組供應商仍以台灣業者為主，包括台達電（2308）、奇鋐（3017）等。經歷兩年供過於求，產業景氣陷入谷底的載板產業，欣興（3037）受惠GB200 NVL72 GPU載板與OAM HDI新貢獻、南電（8046）受惠美系網通客戶800G Switch新訂單、景碩（3189）受惠RTX50系列新一代顯卡市占高，三家大廠未來產能填補狀況將是關注重點。

Agentic AI(代理式人工智慧) 則不受關稅及匯率影響，持續穩定發展。過去數年AI產業的發展大多著重於硬體基礎建設的建置，AI產業的成長動能正逐步從基礎模型能力的提升，轉向實際應用的深化與落地，由語意理解與內容生成，逐步邁向自主決策與任務執行的新階段，Agentic AI成為技術演進與應用落地的關鍵節點，透過整合感知、學習、推理與行動能力，Agentic AI能處理更高複雜度與動態性的任務，並廣泛應用於企業營運、醫療分析、自動化流程與智慧決策等領域，商業價值快速浮現。將進步的推理能力加入，可以讓邊緣AI出現新的可能性，加速Agentic AI的進程，小語言模型與邊緣運算會是台灣產業能把握的機會，預期台灣的工業電腦、有軟體開發能力的系統整合資訊服務都是受惠的相關族群。

第3季傳產投資展望：

1.航空觀光餐飲：內需消費增長有利餐飲族群；旺季效應來臨，有利航空觀光族群。重點個股包括長榮航（2618）、華航（2610）、台灣虎航（6757）、王品（2727）、八方雲集（2753）。

2.水資源：台灣不缺水但需要治水，永續是水資源的重要政策，政府已制定多項永續指標，包含自來水供水普及率、汙水處理率以及海水淡化廠等多項目標，政府將持續投入預算以達成目標，重點股包括國統（8936）、雲豹能源（6869）、中鼎（9933）。

3.AI電力需求強勁，重電將重啟漲勢：預期美國電力公司2025年總資本支出持續創高，第一次的中美貿易戰，已經讓中國大陸出口至美國市占率從2015年的40.8%大幅下滑至15.3%，隨著川普持續對大陸加徵30%關稅、大陸產品競爭力下滑，台灣等其他低關稅的非中國大陸地區廠商有望搶占更多市占率。重點股包括華城（1519）、中興電（1513）、富威電力（6994）。

4.航太軍工：台灣拉高國防預算至GDP的3%、2026年後台灣的國防預算重點從過往的戰鬥機轉向無人機、潛艦、通訊產品。重點股包括長榮航太（2645）、豐達科（3004）、晟田（4541）、jpp-KY（5284）、駐龍（4572）、漢翔（2634）。

5.特用化學品隨半導體先進製程成長：隨著半導體產業持續朝向先進製程發展，特用化學品的需求將持續增長，半導體關鍵製程材料為寡占市場，台積電全球擴廠時，台廠有望跟隨台積電切入海外供應鏈。重點股包括新應材（4749）、上品（4770）、台特化（4772）。

台積電 AI

延伸閱讀

群益投顧：預估台股下半年指數21000至25000點

美關稅衝擊 日本恐得舉債補貼小型企業

前輩1句「要做賤自己」度過低潮 台積電老鳥揭被分紅入帳打醒日常：我的歸屬

0050怎麼改善體質？網路投票一面倒劍指台積電 中鋼、台塑四寶也中槍

相關新聞

獨／吳東進出清新光金4.6萬張持股！關鍵原因曝光

台新金（2887）與新光金（2888）正式合併基準日定於7月24日，屆時原新光金股東將依換股比例轉換成為台新新光金股東。...

獨／國票金加碼熱戰開打！鋼鐵人將助陣耐斯 三發助旺旺

國票金加碼熱戰開打，鋼鐵人和地產大亨各有支持對象。台鋼集團和三發集團兩大南台灣知名集團出手加碼國票金持股，支持歸屬漸趨明...

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

台股17日拉回整理，早盤以22172.59點開出，終場收22211.59點，上漲161.69點，漲幅0.73%，成交量3...

外資終止連2賣加碼54億 敲進反向ETF與金融股

台股今天漲161.69點，收在22211.59點，外資與投信聯手買超，其中外資及陸資買超新台幣54.13億元，終止連2賣...

群益投顧：預估台股下半年指數21000至25000點

群益金融集團於6月17日舉辦2025年第3季投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢...

最純機器人概念股來了！廣達小金雞達明上市案過關

臺灣證券交易所17日董事會通過三家公司申請上市案，當中包括廣達（2382）旗下有最純機器人概念股之稱的達明（4585）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。