群益投顧：預估台股下半年指數21000至25000點

群益金融集團於6月17日舉辦2025年第3季投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢，並介紹最新「群益贏家Pro」APP。由於台股指數與美國科技股指數呈現高度正相關，群益預估2025年下半年台股指數區間為21,000~25,000點。

群益投顧預估，下半年因TACO交易代表金融市場對川普威嚇反應鈍化，第3季低點預估21,000點。由於聯準會（Fed）主席鮑爾任期到2026年5月，第4季起市場將開始反應影子主席主張的大幅降息，資金行情再起，台股指數可望挑戰新高。

投資風險來自外銷出口變動，主計總處甫下修下半年台灣經濟成長率預測值至1%，而且中國大陸經濟競爭激烈，衝擊競爭者與全球經濟，與中國大陸正面競爭的產業獲利衰退壓力較大。

以色列與伊朗衝突區域緊張情勢升高，若演變至美國捲入將拉高地緣風險，對全球經濟影響，一是波斯灣航道可能面臨封鎖風險；二是油價上漲與美國通膨變化牽動貨幣政策；三是伊朗將堅定發展核武並退出《不擴散核武條約》，中東各國考量自行發展核能力自保。短期能源與軍工產業可能因戰爭風險而獲利，但全球經濟信心受損，如果出現骨牌效應將惡化中東安全局勢。

群益投顧建議下半年台股投資操作策略：

1.Top-down指數天花板注意台積電（2330）ADR表現，台積電未來前景仍然看好；Bottom-up是投資聚焦競爭力強而EPS高成長的個股，市場投資資金永遠喜愛績優股。

2.台股市場核心是科技股，AI產業與個股是『贏者圈』，AI新十大建設包括六大AI基礎建設(超級電腦和大型雲端資料中心)，以及四項AI新科技(智慧機器人、量子、矽光子、主權AI)。

掌握第3季投資趨勢，群益證（6005）全新推出「群益贏家Pro」APP，讓投資人交易更便利。群益贏家Pro以使用者體驗為核心，全面優化操作流程，透過圖表呈現資產狀況、內建股票行事曆功能，協助投資人掌握每一個關鍵決策點。此外，群益贏家Pro提供一般單、智慧單、超光速單三種下單模式，其中，智慧單提供多達10種選項，操作更靈活、更能符合個人需求，上市2周即吸引逾萬人使用，總交易量突破數十億元，深受客戶喜愛。

隨著使用人數持續成長，群益金鼎證券近期市占率表現勢如破竹，繼5月市占率達3.77%後，6月市占率更攀升至4.43%，成長17.5%，暫居本土券商第五名，再創佳績，展現高度用戶認同。