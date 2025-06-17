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最純機器人概念股來了！廣達小金雞達明上市案過關

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
人形機器人示意圖。圖／ingimage
人形機器人示意圖。圖／ingimage

臺灣證券交易所17日董事會通過三家公司申請上市案，當中包括廣達（2382）旗下有最純機器人概念股之稱的達明（4585）、英特爾供應鏈散熱模組廠邁科（6831）、工控記憶體品牌暨模組大廠凌航（3135）。證交所表示，三家公司上市案經董事會核議通過後，將陳報主管機關。

其中，達明機器人專做整機「協作機器人」（Cobot），被譽為「最純機器人」概念股。根據證交所資料，達明主要產品為工業用協作機器人，內銷18.41%、外銷81.59%，董事長為何世池，總經理陳尚昊，實收資本額9億元，全體董事七席，持股比率占90.28%，去年稅前純益1億元，每股稅後純益1.04元，2025年首季稅前純益7582.8萬元、每股稅後盈餘0.73元。

達明機器人 董事長

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