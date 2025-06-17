最純機器人概念股來了！廣達小金雞達明上市案過關
臺灣證券交易所17日董事會通過三家公司申請上市案，當中包括廣達（2382）旗下有最純機器人概念股之稱的達明（4585）、英特爾供應鏈散熱模組廠邁科（6831）、工控記憶體品牌暨模組大廠凌航（3135）。證交所表示，三家公司上市案經董事會核議通過後，將陳報主管機關。
其中，達明機器人專做整機「協作機器人」（Cobot），被譽為「最純機器人」概念股。根據證交所資料，達明主要產品為工業用協作機器人，內銷18.41%、外銷81.59%，董事長為何世池，總經理陳尚昊，實收資本額9億元，全體董事七席，持股比率占90.28%，去年稅前純益1億元，每股稅後純益1.04元，2025年首季稅前純益7582.8萬元、每股稅後盈餘0.73元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言