獨／國票金加碼熱戰開打！鋼鐵人將助陣耐斯 三發助旺旺

國票金加碼熱戰開打，鋼鐵人和地產大亨各有支持對象。台鋼集團和三發集團兩大南台灣知名集團出手加碼國票金持股，支持歸屬漸趨明朗，知情人士透露，台鋼集團應會支持耐斯集團，並且已和耐斯集團大股東會面，而三發集團據了解應會支持旺旺陣營，目前二方人馬持股都至少超過3%，依金管會規定，若買到5%，就必須向金管會申報。

據悉，三發集團和國票金旗下國際票券總經理徐啟誠過去有密切的業務合作關係，素有交情，此次加碼國票金的股票，也被外界認為應是支持旺旺派，包括下屆國票金完成董事會全面改選，三發集團也會支持由現任金控董事長魏啟林繼續擔任董事長。

而台鋼集團與耐斯集團也素有交情，國票金兩大民股爭執白熱化，台鋼集團出手大舉加碼，也被視為耐斯集團的有力後援；不過由於近幾年的改選，耐斯集團都和公股陣營站在同一陣線，過去在10多家公司經營權之爭都展現資金實力的台鋼集團，在明年的改選是否也會支持公股，也引外界矚目，但可以確定的是，台鋼若加碼國票金股票，相對也會削弱旺旺派在國票金明年董事會全面改選的影響力。

國票金下一次的董監改選明年才登場，但加碼熱賽已然開打。國票金目前已有旺旺蔡家、耐斯陳家，以及美麗華家族黃春發、台產李泰宏等民股，以及一銀、合庫為首的公股股東，其中，人旺集團持股約在9.9%，和同一陣線的美麗華、台產的持股合計約有15.25%，耐斯及公股則各9.9%，如今台鋼和三發集團的進場加碼，也為二大民股陣營的股權乃至於席次的較勁，投下變化球。倘若台鋼能取得逾6%的股權，則耐斯集團和旺旺之間將可說「勢均力敵」，若再加上公股陣營的支持，國票金明年的董事會全面改選會否「變天」，引發市場矚目。