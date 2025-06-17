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法人看台股下半年先蹲後跳 第4季有望啟動反彈

中央社／ 台北17日電
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

群益金融集團、凱基證券今天舉行第3季投資展望說明會，均認為第3季台股將面臨下修壓力，但第4季隨著降息行情加持、AI需求強勁，以及投資人提前押寶2026年上市櫃公司獲利成長，可望反彈啟動新一波行情。

群益投顧總經理范振鴻今天分析，第2季新台幣兌美元急升，匯率衝擊將在第2季財報顯現，外加美國對等關稅暫緩90天，客戶提前拉貨，台灣出口商第3季出貨恐出現明顯下滑，外加以伊衝突干擾，他預估台股第3季將回檔。

不過范振鴻認為，美國聯準會主席鮑爾的任期到2026年5月，今年第4季起，預料市場將開始反映降息話題，可望驅動資金行情再起，看好台股指數第4季有機會挑戰新高。

群益投顧分析，下半年受匯率等因素影響，台灣科技業恐旺季不旺，其中手機、PC等傳統科技公司面臨壓力，但AI相關產業不受影響，點名看好機器人、量子電腦、矽光子和主權AI等4大題材。

至於消費性電子方面，任天堂6月5日推出Switch 2新遊戲機，首批備貨約700萬台，約為第1代Switch同期間銷售量的2.5倍，成為少數亮點，台灣相關供應鏈有機會受惠。

凱基證券今天也舉行2025年下半年投資展望記者會，凱基投顧董事長朱晏民表示，近期隨著關稅戰緩和，加上AI算力需求快速成長，推動台股回升，但未來關稅戰負面影響將逐漸顯現。

朱晏民認為，儘管美中達成暫時性協議，但在美中競爭大格局下，後續實際談判結果仍存在高度不確定性；此外，川普關稅政策帶來的負面效應已經浮現，將影響經濟成長和通膨壓力，台灣的供應鏈與美國經濟高度相關，台股獲利展望面臨下修。

考量對等關稅暫緩的提前拉貨效應，朱晏民預估，下半年消費性產品高機率將旺季不旺，由於股票評價已反映市場樂觀情緒重回高檔區，預估第3季台股可能面臨再次下修風險；然而適度的修正有助於第4季指數回穩反彈，由於AI需求強勁，依然是支撐隔年台股獲利成長的關鍵，尤其評價經適度修正後，看好年底前將更容易迎來資金青睞。

關稅 台股獲利

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