欣興股東會／董座：今年資本支出略踩剎車 2026年看增投資研發

載板龍頭欣興（3037）召開股東常會，欣興董事長曾子章受訪提到，公司配合AI載板與系統板，未來兩年每年仍需要投資150-200億元左右，這兩三年仍算投資高峰。因應對等關稅帶來的外部局勢變化，公司今年資本支出略有踩剎車，不過2026年初步看增，將持續投資研發技術等。

曾子章指出，因應對等關稅帶來的外部局勢變化，公司今年資本支出略有踩剎車，不過公司預計在2025年8月董事會上通過2026年資本支出計畫；2025年的投資有較收斂，但初步看來2026年投資金額估會略大於2025年，持續投資研發與技術，實際投資數字尚待後續董事會討論公告。

欣興日前於去年7月拍板今年度資本支出186億元，今年初法說會也重申相關看法目標，不過，外界預期，因應市場動態彈性變化，今年實際約在140至150億元之間，較多投資將在明年。

欣興先前年初法說會提及，2024年資本支出254億元，2025年資本支出方面估計186億元，主要在光復廠與載板投資85億元，光復廠計劃下一階段產能擴增配合策略夥伴，10億多用於投資群策蘇州，以及PCB資本支出45%用於泰國廠36億元與台灣廠28億元左右投資HDI與PCB等，泰國廠整體投資預估接近百億元上下。