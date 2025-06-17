電動大巴火燒車拖累 華德動能、車王電齊挫

針對大都會客運電動大巴16日晚間行駛發生車輛故障引發起火燃燒事件，華德動能（2237）17日重大訊息公告說明表示，車輛起火原因，已由技術團隊陪同火災鑑定人員瞭解中，因所有出廠產品都投保產品責任險，這次的事件並無重大財務影響。

不過，華德動能及母公司車王電（1533）17日股價雙雙受到影響，興櫃股華德動能早盤以22.95元開低，一度下探至20.6元，終場則是收在22.1元， 下跌1.42元， 跌幅6.04%；車王電以平盤29.8元開出，盤中一度衝至30元，終場以29.45元收盤，下跌0.35元，跌幅1.17%。

華德動能針對大都會客運電動大巴起火燃燒事件公告表示，16日晚間20:40左右，大都會客運262路線電動大巴(車號:EAL-0128)於北市敦化北路167號前發生車輛故障引發起火燃燒，造成一輛電動大巴燒毀。

華德動能指出，此車輛之電池為日本製造沒有任何事故記錄，電池箱及系統亦取得歐洲安全法規ECE-R100-2之安全認證，若有任何異常皆有保護機制；針對車輛起火原因，公司技術團隊陪同火災鑑定人員瞭解中。

華德動能說明，出廠的產品均投保產品責任險，此次大都會客運電動大巴(車號:EAL-0128)發生車輛故障引發起火燃燒，對公司並無重大財務影響。

華德動能日前召開股東會時，董事長蔡裕慶表示，今年底將送件申請創新板上市；他指出，華德動能已完成技術自主、產品多元、智能生產到營運規範的全面性發展，並擺脫去年第3季營運谷底，今年有信心轉虧為盈。

車王電17日召開股東會，董事長蔡裕慶表示，針對電動公車起火事件，華德動能已在16日晚間成立緊急處理小組，初步了解為此車在16日下午進行維修後才進行運作，事故原因有待公司及有關單位釐清後再對外說明。

蔡裕慶指出，今年電動巴士在外銷及國內業務都有望大幅成長，且藉由智慧製造少人化優勢，避免產能不足的疑慮，樂觀看待電動車業務快速成長。