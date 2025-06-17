快訊

國安簡報破局！藍白均宣布「不出席」 朱立倫親說明原因

直播／黃國昌不出席！賴邀在野進行國安簡報 朱立倫將親說明立場

電動大巴火燒車拖累 華德動能、車王電齊挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

針對大都會客運電動大巴16日晚間行駛發生車輛故障引發起火燃燒事件，華德動能（2237）17日重大訊息公告說明表示，車輛起火原因，已由技術團隊陪同火災鑑定人員瞭解中，因所有出廠產品都投保產品責任險，這次的事件並無重大財務影響。

不過，華德動能及母公司車王電（1533）17日股價雙雙受到影響，興櫃股華德動能早盤以22.95元開低，一度下探至20.6元，終場則是收在22.1元， 下跌1.42元， 跌幅6.04%；車王電以平盤29.8元開出，盤中一度衝至30元，終場以29.45元收盤，下跌0.35元，跌幅1.17%。

華德動能針對大都會客運電動大巴起火燃燒事件公告表示，16日晚間20:40左右，大都會客運262路線電動大巴(車號:EAL-0128)於北市敦化北路167號前發生車輛故障引發起火燃燒，造成一輛電動大巴燒毀。

華德動能指出，此車輛之電池為日本製造沒有任何事故記錄，電池箱及系統亦取得歐洲安全法規ECE-R100-2之安全認證，若有任何異常皆有保護機制；針對車輛起火原因，公司技術團隊陪同火災鑑定人員瞭解中。

華德動能說明，出廠的產品均投保產品責任險，此次大都會客運電動大巴(車號:EAL-0128)發生車輛故障引發起火燃燒，對公司並無重大財務影響。

華德動能日前召開股東會時，董事長蔡裕慶表示，今年底將送件申請創新板上市；他指出，華德動能已完成技術自主、產品多元、智能生產到營運規範的全面性發展，並擺脫去年第3季營運谷底，今年有信心轉虧為盈。

車王電17日召開股東會，董事長蔡裕慶表示，針對電動公車起火事件，華德動能已在16日晚間成立緊急處理小組，初步了解為此車在16日下午進行維修後才進行運作，事故原因有待公司及有關單位釐清後再對外說明。

蔡裕慶指出，今年電動巴士在外銷及國內業務都有望大幅成長，且藉由智慧製造少人化優勢，避免產能不足的疑慮，樂觀看待電動車業務快速成長。

客運 大都會

延伸閱讀

北市首例電動公車起火 3天內將安檢858輛

北市262電動公車驚傳爆炸起火 大都會客運20輛同型車全面停駛

影／統一時代百貨前火燒車…濃煙蔓延捷運站 消防隊趕往灌救

屏東火燒車濃煙衝天 撲滅後驚見車內一具男焦屍

相關新聞

獨／國票金加碼熱戰開打！鋼鐵人將助陣耐斯 三發助旺旺

國票金加碼熱戰開打，鋼鐵人和地產大亨各有支持對象。台鋼集團和三發集團兩大南台灣知名集團出手加碼國票金持股，支持歸屬漸趨明...

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

台股17日拉回整理，早盤以22172.59點開出，終場收22211.59點，上漲161.69點，漲幅0.73%，成交量3...

法人看台股下半年先蹲後跳 第4季有望啟動反彈

群益金融集團、凱基證券今天舉行第3季投資展望說明會，均認為第3季台股將面臨下修壓力，但第4季隨著降息行情加持、AI需求強...

三大法人買超33.94億元、自營商獨砍百億元 台股5日線沒站穩

台股17日受台積電（2330）終於走向填息路帶動，早盤包括矽光子、CoWoS、IC設計等電子族群皆發動一波強攻，拉抬大盤...

台股早盤漲逾200點 台積電開高15元

台股17日開盤指數上漲122.69點，開盤指數為22,172.59點。早盤漲逾200點，最高來到22,331.69點。台...

中東局勢惡化…瑞銀解析布局 點名這些市場與台股

以伊衝突持續升級，中東局勢緊張，避險情緒不斷升溫。瑞銀證券最新報告指出，避險仍看好黃金，留意美國科技與醫療、中國科技股、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。