三大法人買超33.94億元、自營商獨砍百億元 台股5日線沒站穩

台股17日受台積電（2330）終於走向填息路帶動，早盤包括矽光子、CoWoS、IC設計等電子族群皆發動一波強攻，拉抬大盤一度勁揚逾280點、達22,331.69，叩關5日線，但中東局勢詭譎多變，美股16日彈升、17日期指又翻黑，干擾多頭信心，加上尾盤國泰金（2882）、富邦金（2881）、神達（3706）等遭空頭追尾，使得終場漲點收斂至161.69點、報22,211.59點，5日線得而復失，成交值則放大至3,622.57億元，三大法人轉買超33.94億元。

統計三大法人17日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超54.13億元，投信擴大買超81.6億元；自營商賣超（合計）101.78億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.35億元、自營商（避險）賣超81.43億元。

法人指出，「對等關稅」90天寬限期即將屆滿，然而，美方與主要貿易國的談判至今尚未明朗，此外，中東戰事升溫，地緣政治風險急遽升高，若衝突持續，國際油價恐攀升，加劇通膨壓力。面對多重不確定因素干擾，建議保守為宜，靜待政策與戰局進一步明朗。

統計成交量超過10萬張個股僅3檔，分別為群益台灣精選高息（00919）、神達、富喬（1815）股價全部收黑。其中，00919除息首日，每受益權單位配發金額為0.72元，成交量續增至382,956張，股價開高收低0.55%、報21.65元，盤中最高21.86元。神達股價逼近70關有壓，成交量放大至116,834張，股價回落1.48%、報66.7元；富喬列注意股，成交量增至104,950張，股價跌2.92%、收38.2元，失守5日線。

統計成交值前10名個股，股價表現6漲4跌，股后世芯-KY（3661）漲近7%最猛；若以族群區分，除「00919」與長榮（2603）以外，其餘由電子包辦。依成交值排序為：台積電成交值275.06，股價漲1.95%、收1,045元；聯鈞（3450）成交值130.74，股價漲3.46%、收224元；長榮（2603）成交值114.19，股價漲1.24%、收245元；世芯-KY成交值100.72，股價漲6.83%、收2,815元；華星光（4979）成交值97.19，股價漲2.96%、收191.5元；群益台灣精選高息成交值83.3，股價跌0.55%、收21.65元；神達成交值79.06，股價跌1.48%、收66.7元；奇鋐（3017）成交值76.4，股價漲0.93%、收757元；台光電（2383）成交值76.06，股價跌1.37%、收867元；台燿（6274）成交值71.11，股價跌0.46%、收215.5元。