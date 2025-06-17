台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

台股17日拉回整理，早盤以22172.59點開出，終場收22211.59點，上漲161.69點，漲幅0.73%，成交量3622.6億元。櫃買則收231.15點，下跌0.05點，台積電（2330）收1045元，上漲20元。

盤面上以類股來看，以數位雲端、運動休閒、生技、半導體、電子通路、資訊服務、航運較為強勢，另外則以塑膠、油電燃氣、其他、電子零組件、玻陶、電器電纜等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大撐盤的有，聯鈞（3450）、長榮（2603）、世芯-KY（3661）、華星光（4979）、奇鋐（3017）、華城（1519）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、陽明（2609）、貿聯-KY（3665）、波若威（3163）、南亞科（2408）、旺矽（6223）、中砂（1560）、健策（3653）、華碩（2357）、康霈*、台達電（2308）、穎葳等。

而量大弱勢的則有，神達（3706）、台光電（2383）、台燿（6274）、智邦（2345）、環宇-KY（4991）、緯創（3231）、國泰金（2882）、廣達（2382）、富喬（1815）、富邦金（2881）、金像電（2368）、聯電（2303）、中信金（2891）、弘塑（3131）、雙鴻（3324）、群光（2385）、新盛力（4931）、高技（5439）等。

統一投顧表示，隨以伊戰事趨緩，油價回落，市場資金再度回流風險資產。本週投資人轉向關注聯準會利率決議，預料維持利率不變，對行情干擾不大。近期各國積極宣布擴建AI資料中心，加上AMD推出新AI晶片獲取市場好評，AI浪潮仍為科技主流，與台灣科技股連動高的費半指數周一收盤創關稅戰以來新高。惟外資期貨淨空單逾4萬口，本周三台指期結算，加上台股技術指標KD/RSI呈現死叉，預期本周台股將在月線及年線間高檔震盪。

操作建議維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並控制資金配置，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、重電及能源及軍工等。