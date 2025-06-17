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S&P 500衝破6,000點 法人看好美股市值前50大咖

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

在電競賽局裡，SSS級玩家能站上顛峰；在投資市場上，統一投信即將推出「統一美國50 ETF」（009811）（基金之配息來源可能為收益平準金），其所追蹤的美國50指數，瞄準美股最強戰區，網羅市值前50大的菁英戰隊，也擁有Simple、Strong、Stable三大SSS級戰力。

目前市面上的美股ETF百花齊放，統一投信將上陣的009811，是首檔將成分股定位為50檔的美股ETF。主打的第一個S級戰力就是Simple（簡單）：透過簡單明確的選股邏輯，排除複雜因子運算，精選美股市值前50大企業，讓投資人對成分股架構一目了然。其次是Strong（強韌）：成分股涵蓋Apple、輝達（NVIDIA）、波克夏、禮來、VISA、好市多等美國市值龍頭，企業體質強健，帶來長線穩固的成長後盾。最後是Stable（穩健）：橫跨科技、醫療、金融、消費等多元產業，兼顧成長股、防禦股與價值股，達到風險分散、攻守兼備的均衡配置。

面對川普關稅政策的不確定性仍高，投資人關切現階段是否適合前進美股，統一投信表示，牛長熊短是美股一貫的節奏。根據外電報導，花旗集團日前將代表美股大盤的S&P 500指數年底目標價上調至6,300點，理由是美國大型股結構性看漲，反映企業獲利動能與美國經濟持續韌性。

009811每股發行價為新台幣10元，保管銀行為臺灣銀行，提供小資族也能輕鬆參與美國再次偉大的機會，打造個人資產的SSS戰隊級配置。統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率的差異。

美股 美國經濟

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