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IC 設計五千金帶頭衝！旺玖漲停、外資點名台廠黑馬二家在列

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股17日「復電」，IC設計族群也強勢表態，旺玖（6233）帶量攻上漲停，五大IC設計千金股聯發科（2454）、信驊（5274）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）、創意（3443）等聯袂走揚，成為盤勢多頭的關鍵推手之一。

麥格理證券近期積極走訪半導體產業鏈，點名九大台廠具備高度成長潛力，IC設計族群也在列。包括台積電（2330）、聯發科、世芯-KY、緯創（3231）、廣達（2382）、智邦（2345）、台光電（2383）、中砂（1560）與致茂（2360），皆獲「優於大盤」評等。其中，麥格理特別看好CoWoS需求將延續至2026年，預期特殊應用IC（ASIC）供應鏈成長速度甚至有望超越輝達，點名台系受惠股為聯發科、世芯等。

聯發科近日多頭休整後，於16日展開反彈，17日續漲挑戰5日線。市場聚焦其與Google合作開發的3奈米張量處理單元（TPU）進度，美系外資意見分歧。里昂與野村指出TPU專案設計定案時程可能延後，恐影響未來營運動能；但大摩持正向看法，強調專案進度優於市場預期，重申「跑贏大盤」評級，並給出最高目標價1,888元。

法人目前關注兩大核心議題：一是TPU設計定案是否由原預期的7月遞延至9月底；二是2026年TPU營收目標是否自原訂的10億美元下修。這些關鍵變數將牽動其表現。

力旺方面，董事長徐清祥表示，隨著邊緣運算與AI應用快速擴張，晶片設計對矽智財（IP）授權需求同步攀升。力旺今年設計定案數持續累積，且積極拓展新製程平台，預期IP授權金與權利金收入將穩健成長，帶動營收再創高峰。

不過，台灣經濟部國貿署近日無預警更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，將中國大陸科技巨頭華為、中芯國際及其子公司納入出口管制名單。市場關注台系供應鏈如聯發科、力旺等是否受影響，後續影響仍待觀察。

聯發科 IC設計

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