野村展望2025下半年：日股基本面穩健 長多氣勢延續

美國總統川普的政策動搖美國及其金融資產的穩定性，近期美國股市、美元和美國公債都因此出現劇烈波動，目前關稅發展不確定性仍未完全解除，投資人正尋求在美國以外多元化投資。除巴菲特看好日股外，國際大型投資人也紛紛開始加大對日本的投資，自2024年起包括亞馬遜、微軟、谷歌等大型科技公司皆表態將投資日本，波克夏海瑟威接班人Greg亦認同投資日本股市的價值，可見外資對日股未來展望具有一定程度的信心，成為投資日股最佳定心丸。

野村投信表示，與其他成熟股市相比，日股之所以更具吸引力的主要理由為：1.日本資本市場發展已相當成熟、股市總市值在成熟國家中僅次於美國；2.日股超過10億美元的大型上市公司家數位居全球第二、僅次於美國，股市流動性極佳。此外，對比美股高度集中在科技相關產業，美股表現與科技股走勢的相關係數極高；反觀日股在工業、金融與消費領域擁有強大競爭力、並形成獨特的市場生態，對於尋求產業均衡、估值合理的投資人而言，日股是絕佳的投資選擇。

根據日本財務省統計，外資4月買超日股金額高達3兆6,759億日圓，創下歷年單月最高紀錄，吸引大量外國資金。野村（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金協管基金經理人河野光成（Mitsunari Kawano）分析表示，日本內閣府將財年第4季（2025年1-3月）GDP季減年率自原先的-0.7%上修至-0.2%，經濟萎縮幅度縮小，對日股產生正面效益；同時東京證券交易所針對資本市場改革方向不變，日企資本效率意識抬頭，從金融、工業、科技、生醫、公用事業領域紛紛啟動庫藏股計畫，顯示日企股東回饋已全面啟動，加速落實企業治理改革，2025財年日本主板（Prime）上市公司股利發放和股票回購規模更是持續改寫歷史新高，持續享有價值重估行情。

河野光成指出，對比美股高度集中在科技相關產業（前十大市值有六檔與科技相關），美股表現與科技股走勢的相關係數極高，反觀日股在工業、金融與消費領域擁有強大競爭力、並形成獨特的投資優勢，對於欲尋求風險分散、又可布局全球化企業的投資人而言，日股是不錯的投資選擇，即便川普關稅不確定性的衝擊，但日本內需具備一定經濟支撐力。今年日本春鬥調薪幅度達到5.46%，連續兩年高於5%，而值得注意的是，中小企業加薪幅度為5.09%、為1992年以來首度高於5%，顯示日本強勁的內需動能奏效，影響中小企業股價動能，已快跟上大型企業大幅調薪。從所得到消費的良性循環依舊維持穩健成長。

另一方面，日本成為全球旅遊的熱門國家，赴日觀光客人潮帶動內需型企業獲利得以維持並擴張。此外，在NISA新制上路後，散戶也明顯從儲蓄轉向日本股市，股票回購金額屢創新高。在半導體方面，日本在半導體產業扮演重要的角色，既是全球半導體材料的重要供應商，也是半導體設備製造的領導者。 根據SEMI預測，半導體市場有望在2050年達到5兆美元，半導體AI相關應用仍為中長線顯學，日本半導體企業不乏居全球領領頭羊地位。隨中美貿易戰停火，市場氣氛緩和，日本半導體指數由今年低點反彈以來上漲逾3成。日股利多不斷，外資搶進，中長線仍將回歸良好的基本面，建議投資人逢回找買點積極定期定額布局日本主動式基金。

野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金選股策略，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，而容易落入「價值陷阱」，野村團隊著重挑選的個股同時兼具獲利優質成長潛力，極大化企業價值，帶來超額報酬機會，包含：「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘能力價值」進行企業投資價值評估，由下而上尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力兼顧個股的價值與成長潛力，協助投資人追求中長期超額報酬 （Alpha）機會。