台股震盪 搶短買盤救援…千金股站上17檔

中東戰事升溫，衝擊台股昨（16）日早盤開低殺低，盤中一度跌逾百點，隨搶短買盤進場，指數跌幅收斂，終場小跌23點、收22,049點，成交量萎縮至2,982億元，連三跌，驚險守住22,000點大關。

台股昨日早盤開低14點，市場賣壓持續出籠，指數一度下跌136點，跌破22,000點大關及半年線支撐。隨搶短買盤進場點火，指數逐漸收斂跌點，尾盤一度翻紅，終場小跌0.1%收市。法人指出，周末消化相關利空，市場呈現觀望，短線台股以震盪量縮整理為主。

盤面上，個股漲多於跌，集中市場上漲家數566家、下跌364家。族群中，以塑化股最為強勢，高速傳輸、太陽能、重電能源、矽光子等也逆勢走強。千金股漲跌互見，生技股王康霈*（6919）上漲8元、收1,005元，使千金股檔數增加一檔至17檔。

中東地緣政治風險持續上升，市場預期將激勵油價上漲，帶動能源類股表現，風電、太陽能、儲能、重電設備等紛紛走強，興櫃市場綠能環保個股強勢，整體族群成為昨日台股盤面亮點。

三大法人共賣超台股29.9億元。其中外資買超0.1億元，由賣轉買；外資期貨淨空單減少964口至41,036口，期現貨同步偏多操作。投信買超27.3億元，連二買，累計買超77.1億元；自營商賣超57.4億元，連二賣，累計賣超192.7億元。八大公股行庫賣超0.3億元，五大壽險則買超40.8億元。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、及台新投顧副總經理黃文清的看法，以伊衝突雖然造成台股昨天開低，不過目前美方沒有介入，戰事未進一步擴大，台股昨日開低後能收復22,000點，表現相對強勢，指數短線仍會以量縮整理為主，在21,500點至22,500點之間狹幅震盪。

此外，目前沒有重大負面利空，伊朗應該不會出現封鎖荷姆茲海峽的極端狀況，籌碼面來看，三大法人也沒有出現恐慌性賣壓。