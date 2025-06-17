以伊衝突升溫 市場憂心航空、旅行社股獲利有壓

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

以色列與伊朗戰事升溫引發航空股與旅行社股遭賣壓空襲，市場憂心，油價上行將壓縮航空股與旅行社股的獲利空間，其次，歐洲與中東團勢必受到影響，同時，恐打擊消費者出國意願。

以伊戰爭使全球金融市場震盪，油價隨之飆漲。主因以色列空襲伊朗核設施，引發中東地緣政治風險急遽升高，市場關注荷莫茲海峽是否受影響，進一步擠壓全球原油供應。油價走高直接牽動航空燃油成本，也讓旅行社產品報價面臨壓力。

國際油價近期受到以色列、伊朗周日（15日）發動衝突，市場擔心擾亂中東石油出口，昨（16）日亞洲早盤油價飆升，布蘭特原油8月交割價每桶約75.12美元。國內的航空業者指出，現在的油價都還在可接受範圍內，長期還是會緊盯油價上漲對於成本造成的影響。

國內的航空業者指出，目前國際油價算是相對低檔，對於航空業的衝擊要繼續觀察，市場也估不準以伊衝突會持續多久，所以油價變化更難掌握；國內的華航、長榮航等業者都經歷過油價高漲的時代，市場也有合理的燃油附加費用計算方式，可以降低油價上漲的壓力。

旅行社業者指出，近日歐洲與中東線團體旅遊受到影響，部分團體報名意願下降。尤其是以伊衝突擴大後，杜拜、伊斯坦堡等中轉點一旦轉機路線受限，將使長途行程更難規劃，進一步影響旅行社出團安排。

五福表示，估計歐洲線跟中東非等長程路線商品會受到影響，目前未收到消費者退團的要求，但消費者產生觀望現象，報名略微停滯。

旅行社 國際油價 中東

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