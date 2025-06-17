中東局勢惡化…瑞銀解析布局 點名這些市場與台股

以伊衝突持續升級，中東局勢緊張，避險情緒不斷升溫。瑞銀證券最新報告指出，避險仍看好黃金，留意美國科技與醫療、中國科技股、印度、台灣及歐洲高品質股票；貨幣則偏好日圓；政府公債與投資級債券皆是良好的固定收益標的。

瑞銀指出，以伊衝突背後是因美國與伊朗的核談判觸礁，導致以色列對伊朗「先發制人攻擊」，美伊談判也增添變數。專家分析，與去年雙方軍事交火不同，此次伊朗的反擊強度、以色列的攻擊升級，以及美國是否介入，將決定局勢是否進一步演變為區域性衝突。

黃金避險因此再度獲得市場青睞。瑞銀指出，若負面消息持續發酵，金價仍具上行空間，加上美國財政不確定性升高，削弱美元及長天期美債的避險吸引力，黃金仍是最有效的避險資產之一。

瑞銀維持對金價的正向評價，目標價上看每盎司3,500美元，若局勢進一步升級，甚至可能挑戰3,800美元，建議投資人利用短線拉回，逢低布局或加碼黃金部位。

此外，美元作為避險資產的地位正逐步弱化，且在美國赤字與債務問題未解下，預期美元強勢難以持續。因此，瑞銀已將美元評等下調為「不具吸引力」（Unattractive），建議減碼美元資產，並分散至日圓、歐元、英鎊與澳幣等主要貨幣。

貨幣避險方面，瑞銀看好日圓優於瑞士法郎，主因日圓估值較低，且日本央行可能升息，相較之下，瑞士則可能進一步進入負利率環境。

股票配置上，儘管戰爭風險升溫，短期波動加劇卻可能為長線投資人提供逢低布局機會，建議可以逐步加碼全球股票或均衡投資組合，可視拉回為加碼的契機。

其中，瑞銀特別點名美國科技與醫療、中國科技股、印度與台灣市場，以及歐洲優質標的，關注具質量與成長兼具的企業。