雙優亮點股 領漲抗跌

台股近日在國際地緣政治不穩定下，加上關稅政策仍未明朗，指數震盪盤軟。不過時序接近第2季底，投信作帳行情啟動，積極買超台股。市場專家指出，在整體盤勢震盪之際，挑選投信鎖碼加上基本面保護的「雙優亮點股」，股價較具抗跌韌性。

法人指出，台股震盪之際，若挑選近十日投信買超逾6,000張以上、且累計今年前五月營收年成長的個股，相對在大盤整理之際有望領漲抗跌，其中中信金（2891）、台新金、長華*表現最受投信青睞，分別買超41.9萬張、5.4萬張、3.1萬張。其他如可成、萬海、群電、宏碁也都有萬張以上的買單，另外台燿買超9,422張、彰銀買超6,884張、奇鋐買超6,614張。

基本面上，奇鋐、台燿表現亮眼，累計今年前五月營收分別年成長64.1%、32.5%，另外年增逾一成的個股還有中信金、台新金、長華*、可成、萬海。

AI發展趨勢正向，近兩周從歐洲到澳洲，AI資料中心的擴建熱絡，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，AI正值金髮女孩時代。唯中東局勢迅速升溫，油價大漲引發通膨疑慮，戰火干擾投資情緒。