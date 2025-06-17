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G7峰會聚焦以色列、伊朗衝突 出席領袖盼與川普談關稅

法人連買強勢股 吸睛

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股受地緣政治風險增溫及獲利賣壓出籠影響，回測半年線。專家指出，短線以個股題材表現為主，台塑（1301）、勤誠等法人連續買超個股，具籌碼優勢及第3季資金風向球意義，可望領漲抗跌，吸引短多關注。

繼以色列突襲伊朗核武及相關軍事設施後，伊朗隨即發射導彈與無人機進行報復，雙方至今仍互相進行數波攻擊，市場避險情緒升高，美股四大指數上周五全數下跌，拖累台股昨（16）日開低走低，量縮收小黑，連三跌。

台新投顧副總經理黃文清分析，台股自17,306點低檔反彈至年線附近，累積漲幅不小，加上中東緊張情勢升溫，調節賣壓伺機出籠，短期整理難免，操作宜靈活因應，並聚焦題材個股，例如外資、投信等法人買盤挹注，且股價相對強勢個股，提高獲利機會。

篩選外資或投信至少連續買超三日、累計買超逾3,000張，包括：勤誠、南亞、神基、台燿、矽格、台塑、致伸、力成、聯詠、亞力等，昨日強勢上漲在1.3%至9.9%不等，在逆風中勇於突圍，並吸引買盤進場追價。

國際油價因為以伊戰爭衝擊而大漲之際，伊朗威脅封鎖荷莫茲海峽，市場擔憂油價再度攀升，帶動塑膠類股表現強勁，股價位階偏低的南亞昨日漲2.8%收30.25元，站上月線關卡，近日外資由賣轉買，化解投信賣壓，同集團的台塑漲2.0%收37.5元，創波段高點。

台股 個股 伊朗

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