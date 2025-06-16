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00983A 18日掛牌上市 台灣首檔投資海外股票主動式 ETF

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，由中信投信募集發行的主動中信ARK創新ETF（00983A），將於18日掛牌上市，並開放信用交易。屆時在集中市場掛牌上市ETF將達186檔（含被動式ETF 182檔及主動式ETF 四檔）。

中信投信即將加入發行主動式ETF行列，有別於目前已上市三檔主動式ETF皆以投資國內股票為主，中信投信本次將發行台灣首檔投資海外股票主動式ETF。

送件資料顯示，中信ARK創新ETF聚焦「顛覆式創新」投資主題，原則上投資於美國具前瞻科技潛力的企業，投資範圍包含但不限於機器人自動化、儲能技術、人工智慧（AI）、多組學/基因定序、區塊鏈等主題，並綜合考量研發及執行能力、護城河優勢、產品領導地位、評價等指標，篩選出具「顛覆式創新」概念且具長期增長機會的個股。

中信ARK創新ETF並委任方舟投資管理有限責任公司（ARK Investment Management LLC）為國外投資顧問，提供基金投資策略的諮詢意見或建議。有關該檔ETF的完整投資策略內容，請詳閱公開說明書。

證交所表示，國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

中信 ETF

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