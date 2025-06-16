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鈺寶等三家創新板公司法說會 23日起陸續登場

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所宣布，為深化創新板企業與市場的連結，預計6月23日、25日及27日舉辦創新板公司法人說明會，邀請鈺寶-創（3150）、愛爾達-創（8487）、巨鎧精密-創（2254）等三家創新板公司參與。

為響應政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心，臺灣創新板於今年迎來重大升級，正式取消合格投資人制度，同時強化與投資人的溝通暨營運規劃資訊揭露，以提升公司資訊透明度與市場流動性。

鈺寶主要從事無線音訊傳輸晶片及模組的研發設計及銷售，提供低延遲、高音質、一對多、可高度客製化的無線傳輸方案，優異的品質獲得全球家電與音響領導品牌的認可，為家庭娛樂及個人使用者帶來輕鬆愉悅的使用體驗。

愛爾達專注於體育賽事轉播與數位內容服務，積極導入4K、VR等新興技術，結合OTT平台拓展觀眾群。

巨鎧精密則深耕改裝部品市場的汽車車燈及零組件研發、製造及銷售，透過創新設計維持產品獨特性與差異化，以「創新+速度」邁向全球汽車改裝界台灣之光。

證交所表示，本次法人說明會將邀請前揭創新板公司主要經營團隊出席，向法人與投資大眾說明企業經營策略、未來願景、財務與業務重點管理方針，並回應投資人關注議題，提供雙向交流平台。

透過此次法人說明會，創新板公司將全面展現其技術實力與市場潛力，為我國資本市場注入更多活力。

證交所將持續協助具創新與成長潛力的優質企業對接資本市場，提升企業競爭力，促進資本市場永續發展。

資本市場 創新板

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