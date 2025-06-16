麥格理點出半導體四大焦點趨勢 按讚九大台廠

時序即將邁入下半年，麥格理證券近來積極走訪半導體領域，歸納出四大重點趨勢，並點讚台系供應鏈九大台廠，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、緯創（3231）、廣達（2382）、智邦（2345）、台光電（2383）、中砂（1560）、致茂（2360），均給予「優於大盤」評等。

麥格理聚焦的第一個重點是，CoWoS需求依然強勁，且一直旺到2026年，估計2026年為主要客戶生產的CoWoS可達75萬片。這些客戶包括亞馬遜AWS、Google、Meta及輝達（NVIDIA）。而且，麥格理預期，特殊應用IC（ASIC）供應鏈成長速度可望快過輝達。主要受惠台廠包括智邦、台光電、聯發科、世芯-KY。

第二個重點是台積電2奈米製程進展順利，預估今年底產能達每月三至四萬片、2026年每月有五到六萬片。台積電2奈米製程初期客戶可能包括蘋果的M系列MacBook晶片、超微（AMD）新一代中央處理器（CPU）等。主要受惠台廠為台積電、中砂。

第三則是智慧機訂單轉移。iPhone 16 Pro/Pro Max 在中國大陸的需求激增，主要是得益於中國大陸的消費電子補貼。中國大陸地方政府及零售商對於旗艦機款的優惠很多，消費者因此更願意購買高階iPhone，導致蘋果犧牲入門款，將更多訂單分配給Pro/Pro Max。主要受惠台廠為致茂、弘塑（3131）、辛耘（3583）。

第四則是雲端新秀崛起，除了傳統雲端服務供應商（CSP）之外，CoreWeave 和 xAI 等新平台可視為需求風向球，成長軌跡可顯現人工智慧（AI）熱潮是否正在擴大。主要受惠台廠緯創為戴爾組裝GB200伺服器，5月的GB200出貨量大於廣達，且已提高今年全年預估出貨量。

麥格理看好的這九家台廠及目標價分別為台積電（1,125元）、聯發科（1,930元）、世芯-KY（4,400元）、緯創（175元）、廣達（388元）、智邦（960元）、台光電（835元）、中砂（370元）、致茂（505元）。