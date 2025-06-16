證交所舉辦創新板公司法說會 6月23日起陸續登場

為響應政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心，臺灣創新板於今年迎來重大升級，正式取消合格投資人制度，同時強化與投資人的溝通暨營運規劃資訊之揭露，俾提升公司資訊透明度與市場流動性。證交所為深化創新板企業與市場的連結，將於2025年6月23日、25日及27日舉辦創新板公司法人說明會，邀請鈺寶-創（3150）、愛爾達-創（8487）、巨鎧精密-創（2254）等三家創新板公司參與。

鈺寶主要從事無線音訊傳輸晶片及模組的研發設計及銷售，提供低延遲、高音質、一對多、可高度客製化的無線傳輸方案，優異的品質獲得全球家電與音響領導品牌的認可，為家庭娛樂及個人使用者帶來輕鬆愉悅的使用體驗；愛爾達專注於體育賽事轉播與數位內容服務，積極導入4K、VR等新興技術，結合OTT平台拓展觀眾群；巨鎧精密則深耕改裝部品市場之汽車車燈及零組件之研發、製造及銷售，透過創新設計維持產品獨特性與差異化，以「創新+速度」邁向全球汽車改裝界台灣之光。

這次法人說明會將邀請前揭創新板公司主要經營團隊出席，向法人與投資大眾說明企業經營策略、未來願景、財務與業務重點管理方針，並回應投資人關注議題，提供雙向交流平台。透過此次法人說明會，創新板公司將全面展現其技術實力與市場潛力，為我國資本市場注入更多活力。

證交所將持續協助具創新與成長潛力的優質企業對接資本市場，提升企業競爭力，促進資本市場永續發展。本次活動議程如下表，開放現場參與並歡迎媒體採訪，投資大眾亦可透過證交所WebPro 3.0影音傳播網同步收看。創新板公司簡報資料將於會前上傳至公開資訊觀測站法人說明會專區，響應節能減碳環保愛地球，會中將不提供紙本資料，請與會者先行下載。活動詳細資訊請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。