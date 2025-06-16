外資上周未撤出新興亞洲市場 台股淨流入22.4億美元為買超之冠

以色列對伊朗發動空襲，伊朗隨後進行報復，短線推動油價與金價漲幅，趨勢持續到本周，中國信託投信指出，新興亞股表現方面，上周並未出現外資大舉撤出跡象，反倒多數國家仍呈現買超情況，台股淨流入22.4億美元為買超之冠，南韓延續選後慶賀行情，上周持續獲18億美元資金挹注，也是外資連三周買超，印度獲買超2.4億美元，印尼、泰國、越南同樣有買盤進駐。

亞股漲跌方面，中國信託投信指出，整體股市呈現小幅漲跌情況，南韓上漲2.9%為漲幅首位，台股上漲1.9%表現次佳，印尼、菲律賓分別上漲0.7%、0.3%，而越南、印度、泰國則呈現下跌。中國信託投信分析，短線上多空消息錯綜，一方面關稅戰撲朔迷離，以及國際地緣政治風險攀升，另一方面台積電（2330）股東會內容正向，後續美國四大雲端業者及輝達的展望趨於樂觀，AI趨勢保持強勁，整體市場觀望氣氛濃厚，預料短線上仍會陷入整理格局。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，當前市場不確性仍高居不下，短線上地緣政治風險升溫，戰爭進一步推升油價大漲，使得通膨壓力再起，加上美國關稅政策未果，下半年產業展望難以預料。

楊士醇指出，值得留意的是川普上任後，美國財政赤字開始收窄，今年4月美國預算盈餘2,584億美元，主要受惠納稅季最後一個月所得稅收強勁，同時進口關稅也創歷史紀錄達156億美元，相較去年同期增加93億美元。川普為實現讓美國「再次偉大」的目標，正試圖緩解美國長期舉債赤字問題，包括削減政府開支、減少醫療及住房補貼、限制稅收抵免優惠等，同時加大全球對美投資、增加全球對美採購、提高關稅稅收等。由於美國企業仍高度掌握全球AI與科技核心優勢，在市場不確定性居高的環境下，長期持續投入美國相關資產，或許為相對穩定的策略。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，美國企業基本面仍相當強勁，觀察標普500指數的企業公布之第1季財報，有近8成企業每股盈餘超乎預期，其中，科技業第1季平均營收增長率達12.5%，獨占各產業鰲頭。唐祖蔭分析，即便短線不確性定攀升，但市場信心開始出現回溫跡象，主要來自二個觀察，一、5月市場上的避險基金大幅回流進股市；二、消費者信心指數在5月出現觸底回升跡象。

針對單一市場，中國信託投信越南機會基金經理人張晨瑋表示，外資5月大力回補越股，帶動胡志明指數走出谷底強彈，重啟多頭格局，顯示外資對越南的關稅不確定性憂慮較低，逆勢加碼投資，例如，前四個月FDI（外國直接投資）註冊金額高達138億美元，創近年新高，呼應近月國際知名織品、零售以及科技品牌陸續宣布加碼投資越南。

另外，美、越第三輪貿易談判結束，雙方就各自關心的議題進行具建設性討論，並縮窄分歧，致力尋找能接受的解決方案，雙方也同意未來數天持續舉行線上會議，由越南貿易部長阮鴻延與美國商務部長盧特尼克討論未解決問題，市場正向解讀後續進展。