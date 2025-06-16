從勤誠、德宏飆漲停看起 分析師點名看好AI股四大族群

台股壓回整理，陷入22,000點關卡保衛戰，AI題材股仍是盤面上的重要焦點，只是AI股這麼多，到底該怎麼選？分析師坦言，現在已經不是沾上邊就會漲了，重要的是要有實際的成績來支撐股價的表現，點名看好伺服器、散熱、PCB、機殻等AI股四大族群，仍將是吸金悍將。

台股由清明節後的低點17,306.97點反彈以來，一度衝達22,470.1點，收復年線，但近日則是出現壓回，連續3個交易日走跌，領軍上攻的台積電（2330）也在除息後走弱，股價陷入貼息，16日大盤指數開低走低，陷入22,000點攻防，盤中低點一度下滑至21,936.38點，終場小跌23.05點，以22,049.9點收盤。

新台幣升值壓力下，對外銷廠商的毛利率及壽險型金控的獲利都出現衝擊，但證券分析師張陳浩認為，新台幣走強，形成熱錢效應下，外資對整體台股本益比的容忍度會提高，預期台股基期會慢慢往上墊高，台股將會走高。

張陳浩強調，看好美股及台股今年都可望再創新高，這一波的指數的反彈是由台積電領軍上攻，但估計還有一半以上的中小型股目前還未回補清明節後的大跌缺口，加上大盤指數在3月間的橫盤表現，相對壓力較大，另外，中東緊張局勢也造成干擾。

張陳浩表示，在布局標的上可留意AI相關的四大族群，包括伺服器、散熱、PCB、機殻等；以散熱來說，雙鴻（3324）、建準（2421）除息首日就填息，健策（3653）一度挑戰今年高點，奇鋐（3017）雖在創波段高後呈現休息，但各均線仍是翻揚向上；機殻的勤誠（8210）飆上漲停421元鎖死，創下歷史新高，晟銘電（3013）也是大漲的攻勢。

散熱及機殻可以觀察之外，印刷電路板則是由玻纖布廠德宏（5475）衝上漲停帶，柏承（6141）也亮燈漲停，富喬（1815）也大漲，另外，台光電（2383）再起攻勢、台燿（6274）也上漲；張陳浩表示，CCL廠的台光電、金像電（2368）、台燿、聯茂（6213）等值得留意；至於老AI伺服器，則可以關注緯創（3231）、技嘉（2376）、廣達（2382）、鴻海（2317）等。