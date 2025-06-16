以伊戰爭下該如何投資？瑞銀解析全球布局：台股為偏好市場之一

以色列對伊朗的攻擊持續惡化中東局勢。投資建議上，瑞銀出具最新報告指出，避險仍看好黃金，留意美國科技與醫療、中國大陸科技股、印度、台灣及歐洲高品質股票；貨幣則偏好日圓；政府公債與投資級債券皆是良好的固定收益標的。

整體上，瑞銀指出，以色列對伊朗發動軍事行動，背後是美國主導的遏止伊朗核計畫談判陷入僵局。與去年雙方軍事交火不同，此次伊朗的反擊強度、以色列的攻擊升級，以及美國是否介入，將決定局勢是否進一步演變為區域性衝突。

其中，霍爾木茲海峽作為全球能源貿易要道，每日有逾2,000萬桶石油與天然氣經過，一旦局勢惡化，對供應鏈影響重大。目前油價已明顯反映地緣風險，預估短期內油價將維持高檔震盪，直至伊朗與美國進一步表態為止。

事實上，黃金避險功能再度獲得市場青睞。瑞銀指出，若負面消息持續發酵，金價仍具上行空間，加上美國財政不確定性升高，削弱美元及長天期美債的避險吸引力，黃金仍是最有效的避險資產之一。

因此，瑞銀維持對金價的正向評價，目標價上看每盎司3,500美元，若局勢進一步升級，甚至可能挑戰3,800美元，建議投資人利用短線拉回，逢低布局或加碼黃金部位。

瑞銀提醒，美元作為避險資產的地位正逐步弱化，且在美國赤字與債務問題未解下，預期美元強勢難以持續。因此，瑞銀已將美元評等下調為「不具吸引力」（Unattractive），並建議減碼美元資產，並分散至日圓、歐元、英鎊與澳幣等主要貨幣。

貨幣避險方面，瑞銀看好日圓優於瑞士法郎，主因日圓估值較低，且日本央行可能升息，相較之下瑞士則可能進一步進入負利率環境。

股票配置上，儘管戰爭風險升溫，短期波動加劇可能為長線投資人提供逢低布局機會，建議可以逐步加碼全球股票或均衡投資組合，可視為拉回為加碼的契機。

其中，瑞銀特別點名美國科技與醫療、中國大陸科技股、印度與台灣市場，以及歐洲優質標的，關注具質量與成長兼具的企業。

固定收益方面，地緣政治動盪期間，部分投資人可能轉向現金避險。不過，瑞銀建議，可轉向高品質的債券，與其持有過多現金，不如透過配置政府公債或投資級企業債等。

不僅債券殖利率具吸引力，也能強化投資組合的韌性。尤其在全球降息循環下，還能將帶動資金流入，進一步強化投資組合中的風險管理。