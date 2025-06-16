快訊

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

太熱了...新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

台東飆39.2度！ 4縣市亮高溫燈號 恐逾36或38度

美國通膨再次低於預期 三大債市持續淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR截至2025/06/11，單位：億美元)
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR截至2025/06/11，單位：億美元)

美中貿易談判暫時達成共識，加上美國5月核心通膨率連續第四個月低於預期，使市場對於聯準會降息預期再次升溫。整週債市全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至2025年6月11日止，新興市場債基金由上周淨流入24.6億美元，減速至淨流入38.1億美元。居市場之冠，投資級企業債從前一周的淨流入54.1億美元，減速至淨流入34.8億美元，美國非投資級債券基金由上周的淨流入19.3億美元，減速至淨流入10.9億美元。

安聯投信表示，債券資金流向顯示，市場對聯準會（Fed）9月啟動降息的預期再度升溫，激勵本週全球債券市場普遍走揚，顯示企業尚未將生產成本全面轉嫁至消費者，聯準會政策轉向空間浮現，9月降息的預期迅速升溫。

與此同時，新興市場債資金流入擴大資金尋求收益、政策轉向與區域穩定成主因，成為全球債券市場中資金流入最為集中的類別。資金熱度回升主要反映三大因素：收益吸引力、政策寬鬆預期以及部分新興國家總體經濟環境相對穩定，受到全球投資人青睞。

展望後市，進入2025年下半年，全球債券市場迎來幾項重要轉折：一方面，通膨壓力緩解，主要央行貨幣政策轉趨鴿派，市場普遍預期美國聯準會最快可能於9月展開降息；另一方面，全球景氣維持溫和放緩格局，企業與主權基本面尚具韌性，在此宏觀環境下，債券資產具備良好的收益與防禦價值，吸引資金逐步回流各類債券市場。

債市的投資價值重新浮現，投資級債券受惠於利率下行預期與企業體質穩健，成為機構資金首選配置標的。短年期債券利差維持在歷史區間偏低位置，顯示市場對信用風險評價正向。非投資級債雖面臨利率敏感度較低與景氣下行風險，但在政策鬆動與企業財務風險相對可控的背景下，仍維持一定承接力道。

安聯投信表示，非投資等級債利差在6月上旬持續收斂，顯示投資人風險胃納度回升。雖然部分高槓桿企業仍需關注再融資壓力，但選擇性布局BB級別或具現金流穩定性的產業債券，仍具有中期報酬潛力。

策略上，安聯投信表示，在美元走弱預期與全球資金尋求收益環境下，新興市場債券資產成為資金流入的主要亮點。債券市場將在「通膨降溫」、「政策轉向」與「避險資金需求升溫」三大因素支撐下，維持穩中偏多格局。雖不排除短期受選舉與地緣變數干擾出現波動，但長期來看，隨著主要央行進入降息周期、全球資金再平衡啟動，債券資產的總報酬潛力可望進一步修復。在資產配置方面，安聯投信表示，建議投資人可採取多元布局策略，透過跨債種、跨區域、及主動管理方式，提高風險調整後報酬機會，迎接債市轉機的黃金階段。

美國聯準會 債券

延伸閱讀

以伊衝突仍未解 亞洲不含日本股票型基金近周淨流入居冠

三類ETF受益人數同減 債券ETF減幅收斂 軍工、日本ETF受益人逆勢增

迎除息旺日！24檔債券ETF6月17日除息 這檔年化配息率最高

Fed今年恐只降息一次 以伊衝突火爆讓這一風險大增

相關新聞

台積電震盪收黑、持續貼息未回補 地緣與美股回檔干擾盤勢

晶圓代工龍頭台積電（2330）16日股價震盪整理，終場收在1,025元，下跌5元，跌幅0.49%。市場觀望氣氛濃厚，賣壓...

台股小跌23點收22,049點 台積電下跌5元收1,025元

台股16日拉回整理，早盤以22,058.57點開出，終場收22,049.9點，下跌23.05點，跌幅0.1%，成交量2,...

散熱股雙鴻、建準除息秀登場 都在盤中完成填息

散熱股除息秀16日由雙鴻（3324）及建準（2421）同步登場拉開序幕，雙鴻以701元開高， 在買盤追捧下，快速衝達71...

中東烽火引動盪 雷虎、寶一領軍工股抗空

中東局勢急遽升溫，國際金融市場震盪不安，台股在22,000點關卡前多空激烈拉鋸。軍工概念股逆勢挺身而出，由雷虎（8033...

台股陷22,000點關卡攻防 分析師曝「右下角」股票有亮點

台股在收復年線後壓回整理，受到以伊戰爭升溫的影響， 陷入22,000點關卡攻防， 這個時候該怎麼選股？分析師點名， 可以...

中東風暴恐推升油價 台塑四寶領雙族群挺身成避風港、南亞漲逾3%

受以色列與伊朗衝突升級影響，台股16日持續震盪走弱，指數徘徊在2萬2千點關卡附近；不過油價持續走高，帶動台塑四寶逆勢走強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。