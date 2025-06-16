外資上週買超473億元終止連2賣 敲進台積電4.6萬張
台積電股價重新站上千元大關，激勵上週台股上漲412.29點或1.9%，上週五收在22072.95點，週線連2紅。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣473.44億元，終止連2週賣超。
個股方面，上週外資買超前3名上市公司為長榮航買超9萬8187張、彰銀7萬4986張及永豐金7萬2480張；上週外資買超台積電4萬6545張排第6。
賣超方面，上週外資賣超前3名上市公司為國泰金賣超36萬337張、富邦金18萬9600張及陽明10萬169張，前3名外資賣超個股皆超過10萬張。
統計今年初至6月13日止，外資累計賣超5366.83億元，外資總持有股票市值為31兆3263億元，占全體上市股票市值比重44.12%。
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