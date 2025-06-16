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台積電震盪收黑、持續貼息未回補 地緣與美股回檔干擾盤勢

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
台積電。圖／本報系資料照片
台積電。圖／本報系資料照片

晶圓代工龍頭台積電（2330）16日股價震盪整理，終場收在1,025元，下跌5元，跌幅0.49%。市場觀望氣氛濃厚，賣壓略勝買盤，主要受到美股科技回檔、外資調節，以及以色列與伊朗地緣政治緊張升溫影響。值得注意的是，台積電本次除息後仍持續貼息，尚未出現明顯回補力道。

台積電今日開盤即見高點，隨後壓回。法人分析指出，相關賣壓應為資金部位調整，與基本面無直接關聯，對明日盤勢影響應屬有限。

近期市場情緒趨向保守，主因美股科技股短線拉回，加上中東局勢惡化，尤其以色列與伊朗衝突再度升溫，引發全球避險情緒升高，衝擊科技與半導體族群表現。

儘管股價震盪，台積電基本面依然穩健。法人指出，AI、高效能運算（HPC）應用持續推升先進製程需求，產能利用率維持高檔不墜。根據最新法人預估，台積電2025年每股純益可望上看55元，顯示中長期成長動能未受影響。

展望後市，法人與市場投資人將密切關注美國科技股表現、台幣匯率走勢，以及中東地緣局勢變化對資金流向的牽動。作為台股權值王，台積電後續表現將持續牽動大盤走勢。

台積電

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