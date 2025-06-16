台股小跌23點收22,049點 台積電下跌5元收1,025元

台股16日拉回整理，早盤以22,058.57點開出，終場收22,049.9點，下跌23.05點，跌幅0.1%，成交量2,884.6億元。櫃買則收231.2點，上漲0.02點，台積電（2330）收1,025元，下跌5元。

盤面上以類股來看，以塑膠、電機機械、居家生活、電器電纜、紡織、網通、綠能環保、運動休閒較為撐盤，另外則以營建、其他電子、水泥、生技、觀光、數位雲端等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大撐盤的有，長榮海運（2603）、華星光（4979）、聯鈞（3450）、神達（3706）、波若威（3163）、華城（1519）、聯發科（2454）、大量（3167）、貿聯-KY（3665）、環宇-KY（4991）、台光電（2383）、台燿（6274）、緯創（3231）、光聖（6442）、富喬（1815）、勤誠（8210）、中砂（1560）、鈊象（3293）、高技（5439）、精成科（6191）等。

而量大弱勢的則有，南亞科（2408）、奇鋐（3017）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、合一（4743）、雙鴻（3324）、鴻海（2317）、健策（3653）、長榮航（2618）、廣達（2382）、漢唐（2404）、富世達（6805）、智邦（2345）、陽明海運（2609）、緯穎（6669）、世紀鋼（9958）、昇陽半導體（8028）、華碩（2357）、創意（3443）等。

統一投顧表示，AI發展趨勢正向，近兩周從歐洲到澳洲，AI資料中心的擴建熱絡，NVIDIA執行長黃仁勳表示，AI正值金髮女孩時代。唯中東局勢迅速升溫，油價大漲引發通膨疑慮，戰火干擾投資情緒；加上台灣新增華為、中芯等管制清單、外資期貨空單來到4萬口之上，技術指標KD/RSI又即將轉向，短線上面臨高檔震盪，留意月線支撐。操作建議以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並嚴設停損點，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念股、重電及能源及軍工等。