散熱股雙鴻、建準除息秀登場 都在盤中完成填息

散熱股除息秀16日由雙鴻（3324）及建準（2421）同步登場拉開序幕，雙鴻以701元開高， 在買盤追捧下，快速衝達714元，一早就完成填息，不過，盤中攻勢收斂；建準早盤以101元開出，盤中也拉升至104元，完成填息。

雙鴻去年每股純益21.23元，去年度股利配發9.99元現金股利，13日收在705元，16日除息，除息參考價695元， 早盤以701元開高後快速衝達714元，一早就完成填息，不過在填息後股價一度下滑至691元。

建準去年每股純益5.46元， 去年度股利配發3.71元現金股利，13日收在104元，16日除息，除息參考價100.5元，早盤以101元開出朝填息挺進，中午過後一度衝達104元，盤中也完成填息。

散熱模組大廠雙鴻5月營收16.2億元，月減19.7%，年增17.7%；累計今年前五月營收80.5億元，年增40.25%；由於高階AI伺服器的散熱需求強勁，考驗完整解決方案，目前雙鴻積極設計資料中心級別散熱技術，有助業務的拓展。

法人表示，雙鴻持續布局AI伺服器液冷產品，包括輝達（NVIDIA） GB200平台所開發的水冷板模組與分歧管等產品，已開始穩定出貨，並且啟動對下一代GB300平台的產品準備。

建準今年營運主要成長力道為伺服器與車用業務，尤其是AI伺服器成長及車用客戶滲透率提升。另外，美國對外課徵的對等關稅在7月初以前暫緩，部份消費性產品提前拉貨。

散熱股除息秀由雙鴻及建準打頭陣，16日都在盤中完成填息，健策（3653）早盤也曾衝達1,575元， 挑戰今年新高，可惜盤中翻黑，奇鋐（3017）也是下跌的表現；不過，法人認為， AI族群的散熱股仍是值得留意。